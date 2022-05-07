Özdağ’ın yaptığı provokatörlük

OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

“Özdağ tonla satılmaz bir insandır. Ama ülkeyi karıştırmak için elinden geleni yapıyor. Bu kişiyi çok fazla dikkate almadan kanunun neyi gerektiriyorsa yapmalı. Yaptığı şovmenlikten, provokatörlükten başka bir şey değil. Bu arkadaş ‘Türk’ bile değil. Türk, millet düşmanı olduğunu düşünüyorum. Bu topraklarda milyonlarca sene söylenmemiş aklın ve mantığı almadığı sözleri söyleyip insanımıza aykırı hareket ediyor. Yaptıkları tamamen provokasyondur. Onurlu bir insan bir laf ederken, karşısındaki insanın da kendisine bir laf söyleyeceğini hesap ederek konuşur. Muhakkak bunun fikri genlerinde bir karışıklık yaşıyor. Özdağ gibi birkaç kişi daha olduğunu düşünüyorum. Eminim başkalarından maaş da alıyordur. İlk ırkçı, ilk faşist şeytandır. Bu arkadaşlar da şeytanın temsilciliğini yapıyorlar.”

İpleri dışarıda

AK Parti MKYK Üyesi Mücahit Birinci de, “Bu mafya dili kaçıncı kez hedef alıyor. Soylu’ya bu tarz çıkışlar yapanların tamamının ipi yurt dışındadır” dedi. Gazeteci Erem Şentürk ise, “Ümit Özdağ gibi tipler ülkenin başına bela olmak için uğraşıyor. Savaşın ortasında düşman kuvvetlerine yaranmaya çalışan bu ezik piyonları kimse adam yerine koymuyor” ifadesini kullandı.