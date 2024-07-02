Özdağ'ın köpekleri Suriyelilerin evlerini basmaya başladı! MOSSAD tetikçilerine operasyon şart oldu!

Ümit Özdağ'a bağlı ırkçı sokak çeteleri asılsız haberleri de bahane ederek Suriyelilerin ev ve iş yerlerine saldırmaya başladı. Önceki gece iş çığırından çıktı ve Özdağ'ın köpekleri evlerin içine kadar girip insanları darp etmeye başladı! 'Devlet ne zaman SERT bir operasyon yapacak bu MOSSAD çocuklarına' sorusu akıllarda iyice yer edinmeye başladı.

Suriyede yaklaşık 10 yıldır mehmetçik ile öne saflarda YPG'ye karşı savaşan ÖSO bir anda mehmetçiğe ateş ettiler haberiyle psikolojik oeprasyona maruz kaldı. Çok geçmeden bunu yapanların ÖSO değil YPG'liler olduğu anlaşıldı fakat yalan haber bir kere yayılmıştı. Bu tip durumlarda yalan ahberin önüne geçmek mümkün olmuyor. Bunun gibi onlarca yalan ve iftira haber Ümit Özdağ adlı MOSSAD ajanı ve yapılanması tarafından yayılıyor. Türkiye toplumu 'bir yere' çekilmeye çalışılıyor.