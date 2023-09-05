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Gündem Özdağ'ın ırkçı hırsı, ülkeye zarar veriyor! 'Türkiye’ye gitmeyin Mısır’a gelin!'
Gündem

Özdağ'ın ırkçı hırsı, ülkeye zarar veriyor! 'Türkiye’ye gitmeyin Mısır’a gelin!'

Yeniakit Publisher
2023-09-05 15:56:00 -
Özdağ'ın ırkçı hırsı, ülkeye zarar veriyor! 'Türkiye’ye gitmeyin Mısır’a gelin!'

Ümit Özdağ'ın yaptığı provakasyonlar sebebiyle, Mısırlı turizm acentaları “Türkiye’ye gitmeyin Mısır’a gelin” başlığıyla reklam kampanyası başlattı.

Ümit Özdağ'ın yaptığı provakasyonlar sebebiyle, Mısırlı turizm acentaları “Türkiye’ye gitmeyin Mısır’a gelin” başlığıyla reklam kampanyası başlattı.

Yabancı düşmanlığını körükleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Suriyeliler üzerinden dezenformasyon yürütürken, ülkemize gelen turist sayısına bile yansıyan ırkçılık ve ayrımcılık dolu olaylarla Türkiye'ye zarar veriyor.

Özdağ, yaptığı yalan dolu paylaşımlarla toplumun sinir uçlarına dokunurken, sosyal medyadaki gerçek dışı paylaşımlarıyla, mülteci ve yabancı düşmanlığını körüklüyor.

Yaşanan ırkçı saldırıları ve dezenformasyonları fırsat bilen yabancı turizm acenteleri, yaşanan olayları adeta kendi fırsatlarına dönüştürüyor.

Son olarak yaşanan olayda, Mısırlı turizm acentaları “Türkiye’ye gitmeyin Mısır’a gelin” başlığıyla, Türkiye'deki ırkçı saldırıları ele alan bir reklam kampanyası başlattı.
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