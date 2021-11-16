Özdağ’ı yolladılar Türkkan’ı kolladılar

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Milliyetçi muhafazakar seçmenin oyuna göz diken İyi Parti’nin şehidin ağabeyine küfreden Lütfü Türkkan’ı partide tutmaya devam edip Disiplin Kurulu’na da sevk etmemesi rezilliğin üzerinin örtüldüğü şeklinde yorumlandı. Aynı İP, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğunu söyleyip partinin FETÖ’yle nasıl iş tuttuğunu ifşa eden, Kars ve Iğdır’da HDP’ye nasıl seçim kazandırıldığını tek tek açıklayan Ümit Özdağ’ı hem görevden alıp hem de ihraç etmişti. FETÖ-HDP skandallarını dile getiren Ümit Özdağ’ı atıp, küfürbaz Türkkan’ı tutan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in tutumu iki yüzlülük olarak değerlendirildi.

İP’ler jakoben zihniyetin elinde

Akit’e konuşan Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk, şu değerlendirmede bulundu: “Ümit Özdağ Bey, Meral Hanımı milli konularda ve FETÖ duyarlılığıyla uyarmıştır. HDP’nin bazı seçim bölgelerinde ve meclis üyeliklerinde seçimi kazanmasında Canan Kaftancıoğlu’yla birlikte göz yumulduğu ve iş birliği yapıldığı hususunda uyaran, Kavuncu meselesini dillendiren bir şahsiyeti hiç düşünmeden alelacele ihraç eden Akşener ve İP jakoben anlayışı, şehit ailesine iğrenç bir şekilde küfreden Lütfü Türkkan’ı sözde istifa ile milletin gözünü boyamasını esefle kınıyoruz. Hele hele şehit ailesine küfretmenin bedeli bu algı operasyonlarıyla geçiştirilemez. Türkkan’a ceza bile veremeyenler, sadece bir beyanat üzerinden Özdağ’a ihraç uygulamışlardır. Burada çifte standart ve Türk milliyetçilerini kandırma operasyonu vardır.”

İmzacı il başkanları nerede?

Zafer Partisi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Uğur Tarhan da, İyi Parti’nin samimi olmadığını belirterek, şunları dile getirdi: “Türkkan’ın Meclis’te grup başkanvekilliği yapma şansı var mıydı? Her konuşmasında tepki çekecekti. Zaten fiilen bu görevi yapamayacaktı. Dolayısıyla burada samimiyet yok. Samimiyeti, Ümit Özdağ’la ilgili imza toplayan il başkanlarının aynı şekilde partiye zarar veriyor diye Lütfü Türkkan’la harekete geçerek gösterirdi. Ama içlerinden bir tanesi bile çıkmadı. Özdağ, Kavuncu ile ilgili açıklamaları yapınca partinin 80 il başkanı talimatla imza topladı. O zaman Ümit Özdağ’ın o açıklamalarına ‘biz Özdağ’ı istemiyoruz, Kavuncu’ya böyle söyledi’ diyen 80 il başkanı Lütfü Türkkan’ın küfürüyle ilgili imza verdi mi? Bir tanesi bile imza vermedi. Türkkan’ın küfürü Özdağ’ın açıklamasından daha mı hafifti? Madem ‘partiye zarar verdi’ diyerek Ümit Özdağ’ı suçladınız, Türkkan’a neden sustunuz? Çünkü o il başkanlarına talimatla imza verdirildi. Değilse, aynı samimiyeti o il başkanları Lütfü Türkkan için göstermelidir.”