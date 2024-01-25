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Gündem Özdağ'dan gazeteciye ırkçı azar! "Ulan Afgan mısın? Otur dedim sana"
Gündem

Özdağ'dan gazeteciye ırkçı azar! "Ulan Afgan mısın? Otur dedim sana"

Yeniakit Publisher
2024-01-25 15:10:00 - 2024-01-25 15:10:43

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kayseri'de düzenlediği programda bir gazeteciye hakaret etti. Basın mensuplarını azarlayarak konuşan Özdağ, bir gazeteciye, "Ulan Afgan mısın? Otur dedim sana" dedi.

Irkçı, faşist söylemleri ile siyaset yapan Zafer Partisi’nin genel başkanı Ümit Özdağ her gittiği toplantıda aynı söylemlerini tekrarlıyor. Son olarak Kayseri’de düzenlediği bir toplantıda bir gazeteciyi "Ulan Afgan mısın? Otur dedim sana" diye ırkçı bir biçimde azarladı.

Özdağ’nın bu konuşması sosyal medyada bir hayli tepki aldı. İşte o tepkilerden bazıları…

“ALLAH bu ülkeyi bu ve bunun gibilerden korusun. İçindeki nefret diline vuruyor kimin neyin nesli olduğu belli olmayan mahluk”,

“Sen bu kafa ile siyaset mi yapacaksın”

“Bir insan bu kadar sevimsiz olur”
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