Özçelik-İş, Karabükspor için yardım çağrısı yaptı

Hak-İş'e bağlı Özçelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci, sponsoru oldukları 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'a yardım için herkesin elini taşın atlına koyması gerektiğini bildirdi.

Değirmenci, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kardemir Karabükspor'la ilgili ayıp edildiğini, kusur işlendiğini dile getirdi.

Kulübü bu hale getirenlerin utanması gerektiğini ifade eden Değirmenci, "Karabükspor, Karabük'ün 120-130 bin nüfusuyla Türkiye ve dünyanın gündemine spor vasıtasıyla girmesine vesile olmuş bir kulüp. Bu kulübün bulunduğu yere düşmesi, bu kadar sahipsiz bırakılması hepimiz için ayıp. Karabük'ten nemalanan, hayatını kazanan herkes için ayıp." değerlendirmesinde bulundu.

Özçelik-İş Sendikası olarak üzgün olduklarını ve acı çektiklerini aktaran Değirmenci, şunları kaydetti:

"Ancak tek başımıza Özçelik-İş Sendikası'nın Karabükspor'a yapacağı hiçbir şey yok. Süper Lig'e çıkarılmış, destan yazmış, borçsuz harçsız varlığını sürdürmüş bir takım sahipsiz bırakıldı. Kardemir Karabükspor'la ilgili her yerde çok şey konuşuluyor ama kimsenin yaptığı bir şey yok. İnşallah iş işten geçmiş değil. Yarım sezon var, herkes elini taşın altına koyacak."

Mehmet Yüksel: "Elimden gelen mücadeleyi vereceğim"

Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Mehmet Yüksel, eski sendikacı ve kulüp başkanlarından Metin Türker'in, Karabükspor'a sahip çıkılmasını istediğini anımsattı.

Karabük'ün üç değeri olduğunu vurgulayan Yüksel, "Ben elimden gelen mücadeleyi vereceğim. Tahmin ediyorum bundan sonra sendikamız da yanımızda olacak. Zaten destek veriyordu, bundan sonra daha çok verecek. Böyle olmasını hiçbirimiz istemiyoruz ama kimse de ayaklanıp ses çıkarmıyor. İnşallah bu, bir kırılma günü olmuştur." ifadelerini kullandı.

İstanbulspor maçı hazırlıkları

Öte yandan kırmızı-mavili ekip, 1. Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Cumartesi günü sahasında İstanbulspor ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Hasan Doğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Taner Öcal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Teknik çalışmasının yapıldığı iki saatlik idman, yarı sahada çift kale maçla son buldu.