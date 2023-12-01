Özcan Yeniçeri'nin İYİ Parti pişmanlığı! 'Tanıyamamışım'

"İYİ Parti Kurucu üyesi olmaktan dolayı pişmanım." diyen Prof. Yeniçeri, "Ben arkadaşları tanıyamamışım." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Özcan Yeniçeri, Meral Akşener'e ilişkin şunları söyledi:

"İYİ Parti Genel Başkanı'nı Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı milletvekili olarak Meclis'e sokmuş. Sayın Meral Akşener 4 dönem üst üste MHP Mileltvekili.. Sayın Meral Akşener aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi'nin TBMM Grup Başkanvekilliği görevini üstlenmiş.

Ondan sonra sayın Akşener'in hakkında sayın Bahçeli başka düşünceler ortaya koydu. Biz 20 senede bunu ancak görebildik. Ben Ankara'da 4. sıra adayıydım, Meral Akşener İstanbul'da her zaman birinci sıradaydı. Önümdeki iki kişiyi Cenab-ı Allah çekti aldı da ben de parlamentoya girdim."