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Aktüel

Özbekistan'daki Türk vatandaşları tarifeli uçakla İstanbul'a getirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-13 11:44:18 -
Özbekistan'daki Türk vatandaşları tarifeli uçakla İstanbul'a getirildi

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Özbekistan'dan yurda dönmek isteyen Türk vatandaşlarını taşıyan tarifeli uçak İstanbul'a geldi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında uçuşların durdurulması nedeniyle yurt dışında kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor.

Bu kapsamda Özbekistan'da yaşayan Türk vatandaşlarını yurda getiren tarifeli uçak, saat 10.50'de İstanbul Havalimanı'na indi.

Türkiye'ye getirilen yolcular, sağlık ekiplerinin yaptığı rutin kontrolün ardından otobüslere yönlendirildi.

Yolcular, karantinaya alınacakları Yalova ile Düzce'deki yurtlara gönderildi.

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