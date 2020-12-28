Özbekistan’da Türk sermayeli ilk kuyumculuk fabrikası faaliyete geçti

TAŞKENT (AA) – Yıllık 100 ton altın üretimiyle dünyadaki en büyük üretici ülkelerinden olan Özbekistan’da, Türk sermayeli ilk kuyumculuk fabrikası faaliyete başladı.

Türk işadamı Fatih Küçükkılıç'ın Özbek ortaklarıyla kurduğu kuyumculuk fabrikasının açılış töreni Taşkent'te düzenlendi. Açılış kürdelesini Özbekistan Kuyumcular Federasyonu Başkanı Davron Samatov, Özbek-Türk İhracatı Geliştirme Merkezi Başkanı Serdar Keskin, Türk işadamı Fatih Küçükkılıç ile Özbek ortağı Mirzabek Vasikov kesti.

Küçükkılıç, açılışın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplam proje tutarı 5 milyon dolar olan söz konusu fabrikada yıllık ortalama bir ton takı ve mücevherin üretileceğini kaydederek, söz konusu işletmenin ülkenin kuyumculuk sektöründeki Türk sermayeli ilk tesisi olduğunu belirtti.

Özbekistan’da takı ve mücevher sekörünün yeni gelişmekte olduğuna dikkati çeken Küçükkılıç, "Özbekistan, takı ve mücevher piyasası açısından Orta Asya’nın en büyük pazarıdır" dedi. Küçükkılıç, Özbekistan’da kuyumculuk okulu da açmayı planladıklarını ve bunun da ülkede kuyumculuk eğitimi veren ilk kurum olacağını kaydetti.

Fabrikanın Özbek ortağı Vasikov da Türkiye’nin takı ve mücevher üretiminde dünyada kendini kanıtlayan bir ülke olduğunu, Türkiye’de üretilen takı ve mücevherin diğer ülkelerde olduğu gibi Özbekistan’da da çok büyük bir rağbet gördüğünü belirterek, bundan dolayı Türk ortaklarıyla iş birliğine gittiklerini dile getirdi.

Söz konusu fabrikanın, Özbekistan'ın kuyumculuk sektöründe yabancı sermayeyle kurulan ilk işletme olduğunu da vurgulayan Vasikov, fabrikada çalışan Türk uzmanların da katkılarıyla Özbek halkına Türkiye’nin kalitesinde takı ve mücevher üreteceklerini sözlerine ekledi.