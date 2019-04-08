Özbekistan'da doğalgaz patlaması! 2 kişi öldü
Özbekistan'ın Tirmiz şehrinde bir apartmanda meydana gelen doğalgaz patlamasında 2 kişi öldü.08 Nisan 2019 Pazartesi 17:20
Özbekistan emniyet birimlerinden yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Tirmiz kentindeki bir apartmanın bodrum katındaki depoda doğal gaz sıkışması sonucu patlama yaşandığı belirtildi.
Patlamanın ardından çıkan yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü ifade edilen açıklamada, patlamada iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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