"Özbekistan ekonomisi 2019'da yüzde 5,5 büyüyecek"

TAŞKENT (AA) - Uluslararası Para Fonu (IMF) değerlendirme heyeti, Özbekistan ekonomisinin bu yıl yüzde 5,5 oranında büyüyeceği öngörüsünde bulundu.

Albert Eger başkanlığındaki IMF değerlendirme heyeti, 18 Şubat-5 Mart tarihleri arasında Özbekistan’da bir dizi görüşme ve incelemelerde bulundu. Eger, Özbekistan Merkez Bankası, Maliye Bakanlığı ve diğer resmi kurumlarda gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından basın toplantısı düzenledi.

Özbekistan Merkez Bankası Başkanı Mamariza Nurmutadov’un da hazır bulunduğu toplantıda konuşan Eger, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 5,5, gelecek sene ise yüzde 6 oranda büyüyeceği öngörüsünde bulundu.

Eger, ülke ekonomisindeki artışın, yatırımların büyümesiyle bağlantılı olduğunu, geçen sene ülke ekonomisine önemli ölçüde yatırım yapıldığını, 2017’de 4,5 milyar dolar olan yatırım malları ithalatının geçen sene 7,5 milyar dolara yükseldiğini kaydetti.

Bu yıl ülkedeki enflasyonun 2018’deki gibi yüzde 15 oranında gerçekleşeceğini dile getiren Eger, hükümetin 2018’de yüzde 50 oranda artan ve enflasyonun büyümesine sebep olan kredileme hacminin artmasını engellemek için tedbirler alması gerektiğini vurguladı. Ülkedeki enflasyonun oldukça yüksek olduğunu aktaran Eger, bunun geçiş dönemi ekonomisine sahip ülke için şaşırtıcı olmadığını belirtti.

Eger, altın, doğal gaz ve renkli metal gibi esas ihracat mallarına olan dış talebin zayıflamasının Özbekistan ekonomisine yönelik kısa vadeli riskler olarak gördüklerini vurgularken, bu ürünlerin fiyatlarının daha da düşebileceği uyarısında bulundu.