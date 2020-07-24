Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arayan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin yeniden açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin yeniden açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Bu tarihi gelişmenin Türk milleti ve İslam dünyası için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Görüşmede ayrıca, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınırken, bölgesel konular değerlendirildi.