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Aktüel Özbek yazar Nebican Baki'nin "Enver Paşa'nın Vasiyeti" eseri tanıtıldı
Aktüel

Özbek yazar Nebican Baki'nin "Enver Paşa'nın Vasiyeti" eseri tanıtıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-24 15:22:24 -
Özbek yazar Nebican Baki'nin "Enver Paşa'nın Vasiyeti" eseri tanıtıldı

TAŞKENT (AA) - Özbek yazar Nebican Baki'nin KGB arşivlerinden derlediği belgelerden yola çıkarak 1996 yılında Özbekçe kaleme aldığı ve ülkede ilk defa yayınlanan "Cengiz Efendi’ye Mektuplar. Enver Paşa'nın Vasiyeti" kitabı tanıtıldı.

Taşkent’teki "Azon.uz" kitabevinde düzenlenen tanıtım toplantısına, Taşkent Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Alparslan Akıncı ve kitapseverler katıldı.

Tanıtım toplantısında konuşan yazar Baki, eski Sovyet döneminde 1988 yılında bir yıl boyunca KGB arşivine girerek Enver Paşa'nın Türkistan'daki hayatı ve faaliyetiyle ilgili olup "çok gizli" sınıflandırmasıyla tutulan belgelerden yararlandığını kaydetti.

Baki, ayrıca Enver Paşa’nın şehit edildiği Tacikistan’ın Belcivan köyüne de giderek orada iki yıl araştırma yaptığını anlattı.

Belgeler üzerinde çalışması ve eserin tamamlanmasının 7 yıl sürdüğünü belirten Baki, Enver Paşa ile ilgili kitabı 1996 yılında tamamladığını vurguladı.

Kitabının redaksiyon versiyonunu Özbekistan’a gelen bir Türk öğretmen üzerinden 2004'te yayınlamak amacıyla Türkiye’ye gönderdiğini anlatan Baki, bunun üzerine 2006’da İstanbul'daki bir yayınevinde "Enver Paşa’nın Vasiyeti” kitabının ilk defa Türkçe basıldığını ifade etti.

Bugüne kadar kitabın çeşitli nedenlerden dolayı Özbekistan'da bir türlü basılamadığını vurgulayan Baki, bu kez de kitabın bir Özbek iş adamının desteğiyle ilk defa Özbekçe basıldığını vurguladı.

1956 doğumlu Özbek yazar Nebican Baki, Sovyet rejimi tarafından öldürülen Özbek aydınlarıyla ilgili "Katilname" kitabıyla da tanınıyor.

Yazar Baki'nin "Enver Paşa'nın Vasiyeti" eseri, 2006 yılında İstanbul’da Türkçe basılmıştı.

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