0553 313 94 23

Özat gemileri yaktı: Ya düzen değişecek ya da...

Osmanlıspor'a evinde 2-0 mağlup olan Giresunspor'da teknik direktör Ümit Özat, maç sonunda yaptığı açıklamada, "Birtakım şeylerde ortak karar alamazsak çok uzun duracağımı da düşünmüyorum" dedi.

27 Ocak 2019 Pazar 22:57
Özat gemileri yaktı: Ya düzen değişecek ya da...

1. Lig ekiplerinden Giresunspor sahasında konuk ettiği Osmanlıspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından Yeşil-Beyazlı ekibin tecrübeli Teknik Direktörü Ümit Özat değerlendirmelerde bulundu. 

Ümit Özat"Giresunspor önemli bir camia. Birtakım şeylerde ortak karar alamazsak çok uzun duracağımı da düşünmüyorum. Ben buraya başarılı olmak için geldim. Başarının adı nedir? Bana göre bu sene ligde kalmaktır ama bu kadar sakat ve uzun süre oynamayan oyuncular alınmış, Artık bizim nokta atışı yapmamız lazım. Eksiğimiz çok. Bu süreçte şunu gördük, burada bir düzen var. Ya bu düzeni değiştireceğim ya da ben de gideceğim. Ben buraya gelirken sevdiğim insanlar vardı ama burada anladığım kadarıyla kendisine dokunulmayan, dokunulmasını istemeyen, belli bir düzeni kurup buranın gediklisi olmaya çalışan bir grup var. Bunu inkar edemezsiniz. Öncelik Giresunspor olduğuna göre, zaten şampiyonluk için gerekli şartlar yok" dedi.

"Bana göre başarı bu sene ligde kalmaktır"

Ortak karar alınmazsa çok uzun süre kalacağını düşünmediğini ifade eden Ümit Özat, “Giresunspor önemli bir camia ama bir takım şeylerde ortak kararlar almazsak, çok uzun süre duracağımızı düşünmüyorum. Çünkü ben buraya başarılı olmak için geldim. Başarının adı nedir? Bana göre bu sene ligde kalmaktır. Sakat oyuncular alınmış, bu kadar uzun süre oynamayan oyuncular alınmış artık bizim nokta atış yapmamız lazım” dedi.

"Gelirken 'Play-off oynar mıyız?' diye düşünüyorduk"

Ümit Özat, alt sıralardan uzaklaşma adına gelecek haftalarda puanlar almak zorunda olduklarına işaret ederek, "Gelirken 'Play-off oynar mıyız?' diye düşünüyorduk ama bugün baktığınız zaman bunun için her türlü altyapının hazır olması lazım. Dediğim gibi önce o kırmızı bölgeden ayrılacak şekilde puan alıp ona göre doğru bir yapılanma yapılması lazım. Yoksa şöyle bakıyorum, son 6 yıldır Giresunspor'da en zayıf kadro bu sene kurulmuş." yorumunu yaptı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 22:57
  1. Ümit Özat
  2. Giresunspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başbakan Şahid'e yakın "Yaşasın Tunus" partisi kuruldu‎
    1. Başbakan Şahid'e yakın "Yaşasın Tunus"..
    2. ABD rahat durmuyor! Avrupa'daki..
    3. Karayoluna çığ düştü, onlarca araç..
    4. Kanepedeki özel bölmeden 3 kilo kokain..
    5. Sudan'da gösteriler bugün de devam etti
    6. Öğrencilerden kampüste İngilizce..
    7. Eşiyle birlikte taksi beklerken araba..
    8. Thomas Doll, Hannover 96'nın teknik..
    9. Dehşet veren olay! Anne ile iki çocuğu..
    10. İngilizler yazdı! Mesut Özil..
    11. Türk üs bölgesine saldırıyı kışkırtan..
    12. Madrid'de taksicilerden işgal eylemi
    13. Irak'tan küstah hareket! PKK'yı..
    14. Eski Tunus Cumhurbaşkanından Nahda'ya..
    15. CHP o ilçede AK Partili ismi aday..
    16. Özat gemileri yaktı: Ya düzen..
    17. Sudan hükümetinde parti içindeki..
    18. Başkentte Cumhur İttifakı İstişare..
    19. Sakarya'da korkunç kaza! Kamyonetle..
    20. BMGK'da Venezuela tartışması: ABD..
    Buna tükürdüğünü yalamak derler! Rasim Ozan geri dönüyor
    Buna tükürdüğünü yalamak derler! Rasim Ozan geri dönüyor
    Dakika 1 gol 1! Daha gelmeden dev projeye karşı çıktı
    Dakika 1 gol 1! Daha gelmeden dev projeye karşı çıktı
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
    Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!