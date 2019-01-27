Özat gemileri yaktı: Ya düzen değişecek ya da...

1. Lig ekiplerinden Giresunspor sahasında konuk ettiği Osmanlıspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından Yeşil-Beyazlı ekibin tecrübeli Teknik Direktörü Ümit Özat değerlendirmelerde bulundu.

Ümit Özat, "Giresunspor önemli bir camia. Birtakım şeylerde ortak karar alamazsak çok uzun duracağımı da düşünmüyorum. Ben buraya başarılı olmak için geldim. Başarının adı nedir? Bana göre bu sene ligde kalmaktır ama bu kadar sakat ve uzun süre oynamayan oyuncular alınmış, Artık bizim nokta atışı yapmamız lazım. Eksiğimiz çok. Bu süreçte şunu gördük, burada bir düzen var. Ya bu düzeni değiştireceğim ya da ben de gideceğim. Ben buraya gelirken sevdiğim insanlar vardı ama burada anladığım kadarıyla kendisine dokunulmayan, dokunulmasını istemeyen, belli bir düzeni kurup buranın gediklisi olmaya çalışan bir grup var. Bunu inkar edemezsiniz. Öncelik Giresunspor olduğuna göre, zaten şampiyonluk için gerekli şartlar yok" dedi.

"Bana göre başarı bu sene ligde kalmaktır"

Ortak karar alınmazsa çok uzun süre kalacağını düşünmediğini ifade eden Ümit Özat, “Giresunspor önemli bir camia ama bir takım şeylerde ortak kararlar almazsak, çok uzun süre duracağımızı düşünmüyorum. Çünkü ben buraya başarılı olmak için geldim. Başarının adı nedir? Bana göre bu sene ligde kalmaktır. Sakat oyuncular alınmış, bu kadar uzun süre oynamayan oyuncular alınmış artık bizim nokta atış yapmamız lazım” dedi.

"Gelirken 'Play-off oynar mıyız?' diye düşünüyorduk"

Ümit Özat, alt sıralardan uzaklaşma adına gelecek haftalarda puanlar almak zorunda olduklarına işaret ederek, "Gelirken 'Play-off oynar mıyız?' diye düşünüyorduk ama bugün baktığınız zaman bunun için her türlü altyapının hazır olması lazım. Dediğim gibi önce o kırmızı bölgeden ayrılacak şekilde puan alıp ona göre doğru bir yapılanma yapılması lazım. Yoksa şöyle bakıyorum, son 6 yıldır Giresunspor'da en zayıf kadro bu sene kurulmuş." yorumunu yaptı.