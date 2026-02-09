Özarslan’dan Yavaş’a gönderme! “Rabbim tez zamanda kurtarsın”

Özarslan, istifasına Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın da tepki göstermesini nasıl değerlendirildiğini soran gazetecilere: “Ne yapsın ya, bulunduğu partisiyle kötü düşmemek için… O da ezgin ve bezgin bir şekilde orada kaldığına inanıyorum. Çünkü Mansur Yavaş ülkücü milliyetçi muhafazakar camianın desteğiyle geldi. Orada konumlandı. Geçmiş dönem Mansur Yavaş’a Kılıçdaroğlu şans verdi, ülkücü-milliyetçi camianın oyuyla seçildi. Mansur Başkan’ın şahsıyla problemim yok, incinmedim de her zaman iyiliğini de gördüm. Ama ne diyeyim, yüce Mevlam yardımcısı olsun. Rabbim tez zamanda kurtarsın. Ankara’da ülkücüyüm, mukaddesatçıyım, milliyetçiyim diyen, bu ülkeye gönül vermiş bütün insanlar Mansur başkandan bunu bekliyor” cevabını verdi.

“ÜLKÜCÜ YAPI DESTEKLEMEYİ BIRAKTIĞI GÜN BİR KARŞILIĞI OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

Mesut Özarslan, “Ülkücü, milliyetçi, maneviyatçı, mukaddesatçı yapı Mansur başkanı desteklemeyi bıraktığı gün, Türkiye genelinde, bırakın Ankara’yı, ben bir karşılığının olacağını da artık bu saatten sonra düşünmüyorum” görüşünü dile getirdi.