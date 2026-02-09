  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mustafa Varank’tan, Özgür Özel’e olay gönderme: Sarhoştan genel başkan olmaz! Özgür Özel’in küfürleri yargıya taşındı! Mesut Özarslan’dan suç duyurusu CHP ‘yalakası’ Levent, Umre fotoğraflarını görünce kudurdu! AK Parti’den tokat gibi cevap Zeynep Güneş’e bir destek de İlbank’tan: Çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum! Dünyaca ünlü şirketler, siyasetçiler…! Epstein pisliğinin petrol ve gaz imparatorluğu Edepsiz Uğur Dündar ‘G..t’ Skandal Sözlere ‘G..t’lü Savunma! Ürdün Kralı’nın Türkiye ziyareti Orta Doğu'da yeni güvenlik ekseni arayışı Mansur ABB’yi kışlaya çevirdi! Bilal Erdoğan Cumhurbaşkanlığına mı hazırlanıyor! "Burası Azerbaycan mı" diyenlere Ramazan Topdemir’den tokat gibi cevap ABD-İran hattında temkinli temas Görüşmeler ne vadediyor?
Siyaset Özarslan’dan Yavaş’a gönderme! “Rabbim tez zamanda kurtarsın”
Siyaset

Özarslan’dan Yavaş’a gönderme! “Rabbim tez zamanda kurtarsın”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Özarslan’dan Yavaş’a gönderme! "Rabbim tez zamanda kurtarsın"

CHP’de istifa eden Mesut Özarslan, CHP’den olaylı şekilde istifasına ilişkin yaptığı basın toplantısında, Mansur Yavaş’ın tepkisine ilişkin “Ne diyeyim, yüce Mevlam yardımcısı olsun. Rabbim tez zamanda kurtarsın” ifadelerini kullandı.

Özarslan, istifasına Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın da tepki göstermesini nasıl değerlendirildiğini soran gazetecilere: “Ne yapsın ya, bulunduğu partisiyle kötü düşmemek için… O da ezgin ve bezgin bir şekilde orada kaldığına inanıyorum. Çünkü Mansur Yavaş ülkücü milliyetçi muhafazakar camianın desteğiyle geldi. Orada konumlandı. Geçmiş dönem Mansur Yavaş’a Kılıçdaroğlu şans verdi, ülkücü-milliyetçi camianın oyuyla seçildi. Mansur Başkan’ın şahsıyla problemim yok, incinmedim de her zaman iyiliğini de gördüm. Ama ne diyeyim, yüce Mevlam yardımcısı olsun. Rabbim tez zamanda kurtarsın. Ankara’da ülkücüyüm, mukaddesatçıyım, milliyetçiyim diyen, bu ülkeye gönül vermiş bütün insanlar Mansur başkandan bunu bekliyor” cevabını verdi.

“ÜLKÜCÜ YAPI DESTEKLEMEYİ BIRAKTIĞI GÜN BİR KARŞILIĞI OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM”

Mesut Özarslan, “Ülkücü, milliyetçi, maneviyatçı, mukaddesatçı yapı Mansur başkanı desteklemeyi bıraktığı gün, Türkiye genelinde, bırakın Ankara’yı, ben bir karşılığının olacağını da artık bu saatten sonra düşünmüyorum” görüşünü dile getirdi.

Mesajları ifşa oldu! Özgür Özel'den Mesut Özarslan'a iğrenç küfürler...
Mesajları ifşa oldu! Özgür Özel'den Mesut Özarslan'a iğrenç küfürler...

Gündem

Mesajları ifşa oldu! Özgür Özel'den Mesut Özarslan'a iğrenç küfürler...

Özgür Özel’in küfürleri yargıya taşındı! Mesut Özarslan’dan suç duyurusu
Özgür Özel’in küfürleri yargıya taşındı! Mesut Özarslan’dan suç duyurusu

Gündem

Özgür Özel’in küfürleri yargıya taşındı! Mesut Özarslan’dan suç duyurusu

Haberi gülmeden bitirebilene helal olsun! Enginyurt: Aldığı oylara ihanet edenin yeri sokakta rezilliktir!
Haberi gülmeden bitirebilene helal olsun! Enginyurt: Aldığı oylara ihanet edenin yeri sokakta rezilliktir!

Siyaset

Haberi gülmeden bitirebilene helal olsun! Enginyurt: Aldığı oylara ihanet edenin yeri sokakta rezilliktir!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İşte Rüşvetin belgesi! Tamar Tanrıyar ses kayıtlarını yayınladı. İmamoğlu Alman işadamlarından 5 milyon Euro rüşvet aldığını ses kayıtlarıyla iddia etti.
Gündem

İşte Rüşvetin belgesi! Tamar Tanrıyar ses kayıtlarını yayınladı. İmamoğlu Alman işadamlarından 5 milyon Euro rüşvet aldığını ses kayıtlarıyla iddia etti.

İstanbul’u hizmetten mahrum bırakan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Alman iş insanlarıyla yaptığı skandal rüşvet pazarlığı gün yüzüne..
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti
Gündem

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti

CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini açıkladı. ..
Maraş’taki Yahudiler MİT’in takibinde! İsrailli Ekip bir hafta boyunca adım adım izlendi
Gündem

Maraş’taki Yahudiler MİT’in takibinde! İsrailli Ekip bir hafta boyunca adım adım izlendi

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve "Asrın Felâketi" olarak adlandırılan büyük depremlerin ardından uluslararası yardım çağrısına yanıt verere..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23