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Spor

Ozan Tufan ile Adem Büyük, PFDK'ye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-16 20:28:11 -
Ozan Tufan ile Adem Büyük, PFDK'ye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'de forma giyen Ozan Tufan ile Galatasaray'da görev yapan Adem Büyük'ü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 27. haftasında oynadıkları müsabakalarda kırmızı kart gören Ozan Tufan'ın kural dışı hareket, Adem Büyük'ün ise hakaret gerekçeleriyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildikleri belirtildi.

Demir Grup Sivasspor ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Denizlisporlu futbolcu Zeki Yavru'nun da kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildiği ifade edildi.

Öte yandan BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Çaykur Rizespor'un talimatları aykırı hareketi, Galatasaray'ın ise sportmenliğe aykırı açıklamalar gerekçesiyle disipline sevk edildiği kaydedildi.

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