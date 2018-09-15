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Ozan Tufan için Moussa Sow devrede!

Fenerbahçe'deki geleceği soru işareti olan genç yıldız Ozan Tufan'ın transferi için, sarı-lacivertlilerin eski golcüsü Moussa Sow devreye girdi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 11:51
Ozan Tufan için Moussa Sow devrede!

Fenerbahçe'de 28 kişilik kadroya alınmayan Ozan Tufan'ın satışı için sportif direktör Damien Comolli transfer penceresi açık ülke takımlarıyla görüşüyor.

Bunlardan biri olan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al-Ahli. Takımının forvet Moussa Sow'dan da yardım geldi.

Kanarya'nın eski forveti Sow'un kulüp yöneticileri ile görüşerek "Ozan'ı kiralık olarak kadroya katabilirsiniz" dediği öğrenildi.

ALİ KOÇ, BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİNİ AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe TV'de canlı yayınlanan "Camiaya Sesleniş" isimli özel programda Beşiktaş'ın Ozan Tufan'a yaptığı teklifi şu sözlerle dile getirmişti:

"Beşiktaş'tan bize gelen, bizim kabul edemeyeceğimiz bir takas söz konusuydu, ancak pek çok oyuncuyu ilgilendiriyordu, bire bir takas değildi. İyi bir Ozan, Bursa'dan aldığımız Ozan, Türkiye'nin her takımında oynayabilir, Avrupa'da da oynayabilir. Hem milli takıma, hem de Fenerbahçe'ye yıllarca hizmet edebilecek kalitesi var."

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ın transferiyle ilgili vereceği karar şimdiden merak konusu.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 11:51
  1. Bursa
  2. Ozan Tufan
  3. Fenerbahçe
  4. Al Ahli
  5. Birleşik Arap Emirlikleri
  6. Moussa Sow
  7. transfer

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