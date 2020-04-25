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Spor

Ozan Tufan Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yeni adresi İngiltere

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcularından Ozan Tufan'a İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'un talip olduğu iddia edildi.

2020-04-25 23:12:00 -
Ozan Tufan Fenerbahçe'den ayrılıyor! Yeni adresi İngiltere

Everton, yeni sezon öncesinde kadrosuna orta saha takviyesi yapma kararı aldı.

Yeni takımı Everton

Premier Lig ekibinin transfer listesinin ilk sırasında Napoli'de forma giyen Allan'ın olduğu belirtildi.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ozan Tufan da Everton'ın transfer listesinde yer alıyor.

Cenk Tosun'un da forma giydiği Premier Lig ekibinin, yaz aylarında sarı-lacivertli kulübün kapısını çalacağı ifade edildi.

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