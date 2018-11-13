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Ozan Kabak'tan üzücü haber

Galatasaray'ın genç yıldızı Ozan, Ümit Milli Takım'ın antrenmanında sakatlandı.

13 Kasım 2018 Salı 08:50
Ozan Kabak'tan üzücü haber

Ümit Milli Takımımız, 17 Kasım Cumartesi günü İspanya'nın Murcia kentinde İskoçya ile yapacağı özel maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Vedat İnceefe yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'nde ilk çalışmasını yapan Ümit Milliler'de Ozan Kabak sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkartılırken, yerine Gökay Güney dahil edildi.

Ümit Milli Takım, ikinci çalışmasını 13 Kasım Salı günü saat 19.00'da Murcia'da La Torre Otel sahasında gerçekleştirecek.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 08:50
  1. ozan kabak

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