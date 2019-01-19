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Ozan Kabak'ın Stuttgart'a transferi

- Eski milli futbolcu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan:"Ozan Kabak kardeşim, benim Aston Villa'ya transfer olduğum bonservis bedeli rekorunu kırdı. Bundan onur duydum"

19 Ocak 2019 Cumartesi 20:22
Ozan Kabak'ın Stuttgart'a transferi


İZMİR (AA) - Eski milli futbolcu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Ozan Kabak'ın Galatasaray'dan Bundesliga ekibi Stuttgart'a transferine ilişkin, "Ozan Kabak, benim Aston Villa'ya transfer olduğum bonservis bedeli rekorunu kırdı. Bundan onur duydum. Bu transfer, diğer sporcularımıza da ilham verecek niteliktedir." dedi.

Özalan, yaptığı açıklamada, Ozan Kabak'ın Almanya Birinci Ligi (Bundesliga) takımlarından Stuttgart'a transferinin, Türk sporunda güzel gelişmeler yaşandığının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Kendisinin, 2000 yılında İngiliz ekibi Aston Villa'ya 5,6 milyon sterlin (Yaklaşık 8,4 milyon dolar) bonservis bedeli karşılığında transfer olduğunu hatırlatan Özalan, Ozan Kabak'ın bu alandaki rekorunu kırarak 11 milyon avroya transferinden büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Özalan, şu görüşlerini aktardı:

"Ozan Kabak kardeşim, benim Aston Villa'ya transfer olduğum bonservis bedeli rekorunu kırdı. Bundan onur duydum. Bu transfer, diğer sporcularımıza da ilham verecek niteliktedir. Kendisini başarısından dolayı tebrik ediyorum. Diğer tüm sporcu kardeşlerimize de örnek olmasını temenni ediyorum. Sporda bir dünya markası olabileceğimizi her defasında vurguluyor ve bunun için de çaba sarfediyoruz. Ülkemizde bütün branşlarda çok kıymetli sporcularımız var. Bu tarz başarıların her geçen gün artacağından eminiz. Türk sporunun gelişmesi, dünyada bir marka haline gelmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."


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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 20:22
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