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Spor Ozan Kabak tarihe geçti
Spor

Ozan Kabak tarihe geçti

Liverpool'un deplasmanda oynadığı Leipzig maçında ilk 11'de sahaya çıkan Ozan Kabak, İngiliz takımıyla Şampiyonlar Ligi maçına çıkan ilk Türk oyuncu olarak tarihe geçti.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 04:13:00 -
Ozan Kabak tarihe geçti

Milli oyuncu Ozan Kabak, Liverpool'un deplasmanda oynadığı Leipzig maçında ilk 11'de sahaya çıktı ve tarihi bir başarıya imza attı.

Ozan Kabak, bir İngiliz takımıyla Şampiyonlar Ligi maçına çıkan ilk Türk oyuncu oldu.

Son 16 turu ilk maçında sahaya çıkan Ozan Kabak, Galatasaray kariyerinde de 4 kez Devler Ligi'nde boy göstermişti. İlginç olan Ozan Kabak, ilk Şampiyonlar Ligi maçına da bir başka Alman takımı Schalke karşısında çıkmıştı.

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