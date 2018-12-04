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Ozan Kabak-Roma iddialarına resmi açıklama geldi!

Galatasaray'da son dönemde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ozan Kabak için Roma devreye girdi. Galatasaray İdari Koordinatörü Şükrü Hanedar, Ozan Kabak - Roma iddialarına cevap verdi.

04 Aralık 2018 Salı 11:37
Ozan Kabak-Roma iddialarına resmi açıklama geldi!

Galatasaray'da genç stoper Ozan Kabak'ın adı Avrupa'dan birçok takım ile anılırken, Roma'nın da devreye girdiği iddia edilmişti. Roma Sportif Direktörü Monchi'nin Ozan Kabak'ı yakından izlediği ve teklif yapacağı gündeme taşınmıştı. Galatasaray İdari Koordinatörü Şükrü Hanedar'a Ozan Kabak - Roma iddiaları soruldu. 

Konu hakkında Galatasaray İdari Koordinatörü Şükrü Hanedar'dan bir transfer açıklaması geldi. Şükrü Haneder'a, "Roma ya da Monchi Ozan Kabak için sizinle iletişim kurdu mu yoksa bu bir gazete dedikodusu mu?" şeklinde soru yöneltilirken, "Sanırım ikinci olan doğru, çünkü Monchi beni aramadı" yanıtı geldi.

"Ozan'ı göndermeyi düşünmüyoruz"

Bu sorunun ardından başka İtalyan takımlarının devrede olup olmadığı sorunu da yanıtlayan Şükrü Haneder şöyle konuştu;

"Yorum yapamıyorum, şampiyonluk yolunda tüm hızımızla ilerliyoruz ve Ozan Kabak'ı göndermek istemiyoruz"

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 11:37
  1. Galatasaray
  2. Roma
  3. Ozan Kabak

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