Ozan Kabak patladı! Almanya onu konuşuyor

Almanya Ligi'nde Stuttgart'ın Hannover'i ağırladığı maça Ozan Kabak'ın golleri damga vurdu. Ozan Kabak, Stuttgart'ın ilk yarıyı 3-0 önde kapattığı maçta iki gol atarak Bundesliga kariyerinde bir ilki başardı.

Bundesliga'nın 23. haftasında Ozan Kabak fırtınası esti. Küme düşme hattında yer alan Stuttgart ile Hannover, kritik maçta karşı karşıya geldi. TSİ 17:30'da başlayan mücadeleye Ozan Kabak damga vurdu.

Kafa golleri damga vurdu

Stuttgart maçın 4. dakikasında eski Beşiktaşlı Mario Gomez'in golüyle öne geçti. Erken gol bulan Stuttgart'ta daha sonra Ozan Kabak fırtınası esti. Karşılaşmanın 16. dakikasında kornerde ileri çıkan Ozan Kabak attığı kafa golüyle skoru 2-0 yaptı. Maçta dakikalar 45'i gösterdiğinde Ozan Kabak yine bir kornerde ileri çıktı ve yine kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu.

Galatasaray'dan Stuttgart'a 12 milyon euro karşılığında transfer olan Ozan Kabak, Bundesliga'daki 6. maçında gol sevinci yaşayarak, takımının ilk yarıyı 3-0 önde bitirmesinde önemli bir rol oynadı. Ozan Kabak savunmada da oldukça iyi işler yaparak Hannover'e geçit vermedi.