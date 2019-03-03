0553 313 94 23

Ozan Kabak patladı! Almanya onu konuşuyor

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak, Hannover ile oynanan maçta 2 gol atarak haftaya damga vuran isim oldu.

03 Mart 2019 Pazar 19:00
Ozan Kabak patladı! Almanya onu konuşuyor

Almanya Ligi'nde Stuttgart'ın Hannover'i ağırladığı maça Ozan Kabak'ın golleri damga vurdu. Ozan Kabak, Stuttgart'ın ilk yarıyı 3-0 önde kapattığı maçta iki gol atarak Bundesliga kariyerinde bir ilki başardı.

Bundesliga'nın 23. haftasında Ozan Kabak fırtınası esti. Küme düşme hattında yer alan Stuttgart ile Hannover, kritik maçta karşı karşıya geldi. TSİ 17:30'da başlayan mücadeleye Ozan Kabak damga vurdu.

Kafa golleri damga vurdu

Stuttgart maçın 4. dakikasında eski Beşiktaşlı Mario Gomez'in golüyle öne geçti. Erken gol bulan Stuttgart'ta daha sonra Ozan Kabak fırtınası esti. Karşılaşmanın 16. dakikasında kornerde ileri çıkan Ozan Kabak attığı kafa golüyle skoru 2-0 yaptı. Maçta dakikalar 45'i gösterdiğinde Ozan Kabak yine bir kornerde ileri çıktı ve yine kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu.

Galatasaray'dan Stuttgart'a 12 milyon euro karşılığında transfer olan Ozan Kabak, Bundesliga'daki 6. maçında gol sevinci yaşayarak, takımının ilk yarıyı 3-0 önde bitirmesinde önemli bir rol oynadı. Ozan Kabak savunmada da oldukça iyi işler yaparak Hannover'e geçit vermedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 19:00
  1. Ozan Kabak
  2. Galatasaray

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan: Bak başkan 600 diyor, sen 750 diyorsun
    1. Erdoğan: Bak başkan 600 diyor, sen 750..
    2. "Bu coğrafyada her karar önemlidir"
    3. HDP binasında terör operasyonu!
    4. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    5. Voleybol: Toplu sonuç
    6. Darbeci Guaido'dan tehlikeli çağrı:..
    7. İlginç eylem: Yan yana dizip, gömdüler!
    8. Şüpheli şahsın üzerinden tabanca çıktı
    9. Polisin aradığı çalıntı motosikleti..
    10. Hentbol: Toplu sonuç
    11. Vatani görevini yaparken hayatını..
    12. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    13. Sivasspor'da Yeni Malatyaspor maçının..
    14. Çamaşır asarken ikinci kattan düştü
    15. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    16. Sancaktepe’de sporcu minikler..
    17. Malatyaspor'dan Fırat Aydınus'a büyük..
    18. Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 1..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da
    20. Millet İttifakı birbirine düştü!
    21. Çamaşır asarken balkondan düşen kadın..
    22. Ozan Kabak, Bundesliga'da ilk..
    23. İlk etabı açıldı! Mesafe 10 dakikaya..
    24. "1. Uluslararası Avrasya Kitap..
    25. Rıfat Erdem’in seçim irtibat bürosu..
    26. "Başkaları için korku olan seçim,..
    27. İklim treninin Avrupa turu tamamlandı
    28. İnsan kaçakçılığı şüphelilerinden..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Samsun’a..
    30. Sigara vermeyen genci bıçaklayan..
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kuracağı iddia edilen yeni partiye ilişkin dikkat çeken açıklama: Erdoğan, siyasette son sözünü söylemedikçe...
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Lise savaş alanına döndü! Müdür yardımcısı canını zor kurtardı
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var