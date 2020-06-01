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Aktüel

Özalp ilçesinde yangın: 2 yaralı

Van’ın Özalp ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, 2 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 18:05:50 -
Özalp ilçesinde yangın: 2 yaralı

Van’ın Özalp ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale gelirken, 2 kişi de yaralandı.


Alınan bilgilere göre yangın, ilçenin Çamurlu Mahallesi’nde meydana geldi. Nihat Özdemir’e ait evde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıkarken, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Özalp Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi. Saray Grup Amirliği ekiplerinin de su takviyesinde bulunduğu yangında hafif şekilde yaralanan 2 vatandaşa itfaiye ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldı.


Yangında ev büyük hasar görürken, çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi.

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