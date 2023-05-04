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Siyaset Özalan'dan Yavaş'a sert cevap: Adamsan cevap ver
Siyaset

Özalan'dan Yavaş'a sert cevap: Adamsan cevap ver

Yeniakit Publisher
2023-05-04 23:43:00 -

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a cevap veren AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medyada paylaştığı mesaja, 'Adamsan cevap ver Mansur Yavaş! Adamsan!' notunu düştü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile AK Parti Milletvekili Alpay Özalan arasındaki polemik sürüyor. Ordu'daki mitingde konuşan Yavaş, Özalan'ın montaj yaptığını ve İHA ve SİHA'larla ilgili sözlerini çarpıttığını söylemişti.

"Trollük yapacağım diye uğraşıyor"

Yavaş, "Kasları beyninden fazla gelişmiş trol bir milletvekili var. Trollük yapacağım diye uğraşıyor. Benim sözlerimi kesmiş. Dedim ki 'asıl gündem seçim ve geçim.' 14'ünden sonra İHA'lar, SİHA'lar tekrar görev alanına dönecek. Ama siz işsizlikle enflasyonla baş başa kalacaksınız. Gerçek gündem budur" ifadelerini kullandı.

Özalan'dan cevap geldi

Özalan'dan Yavaş'a yanıt gecikmedi. Sosyal medyadan video yayınlayan Özalan paylaşımına "Adamsan cevap ver Mansur Yavaş! Adamsan!" notunu düştü.

Özalan'ın açıklamaları şöyle:

"Mansur Yavaş denilen kendini bilmez aklınca bana hakaret etmiş. Yahu sen zeka seviyen bilindiği için 4 yıldır konuşturulmayan bir çapsızsın. Kendi parti bile bile sana bu muameleyi yaparken, beyin konusuna girmen senin için biraz riskli değil mi? Konuştukça batma diye yıllarca konuşturulmadın.
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"Vatanseverim diye ortalıkta geziniyorsun"

Şimdi de Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye ve Selo'ya verdiği tavizlerin üzerini örtmek için ortalığa salındın. Dağdaki terörist elebaşları Kılıçdaroğlu'nu açık açık destekliyor. Sen de vatanseverim, adamım diye ortalıkta geziyorsun. Muhalefetin rezilliklerini örtmeye çalışıyorsun. Senin vatanın neresi, hangi vatanı seviyorsun?"

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