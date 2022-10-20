Özalan’dan İP’li Erozan’a dikkat çeken soru!

YENİ AKİT ANKARA

ABD’ye icazet almaya giden CHP lider Kemal Kılıçdaroğlu’nun 8 saat ortadan kaybolması ile ilgili “hamburger yemeye gittik” çıkışı İP’li Ahmet Erozan tarafından alay konusu olunca AK Parti İzmir milletvekili Alpay Özalan’dan Erozan’a dikkat çeken bir soru geldi.

Özalan, Erozan’ın, “ABD’ye Hamburger yemeye gelmedik” ifadelerini paylaşarak, “Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de 8 saat ortadan kayboldu. Savunma olarak da "Hamburger yemeye gittik." açıklaması yaptılar. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan bile alay ediyor. Madem öyle niye ortaksınız?” diye sordu.