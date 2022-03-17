  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Özalan'dan Bayraktar'ı hedef alan İP'li Çıray'a bomba cevap! Milliyetçi geçinenlerin gerçek yüzünü ortaya koydu...
Siyaset

Özalan'dan Bayraktar'ı hedef alan İP'li Çıray'a bomba cevap! Milliyetçi geçinenlerin gerçek yüzünü ortaya koydu...

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Bayraktar İHA ve SİHA'ların reklamlaştırıldığını söyleyen İYİ Partili Aytun Çıray'a anlayacağı dilden cevap vererek milliyetçi geçinenlerin gerçek yüzlerini ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 23:59:00 - 2022-03-18 00:09:35
Özalan'dan Bayraktar'ı hedef alan İP'li Çıray'a bomba cevap! Milliyetçi geçinenlerin gerçek yüzünü ortaya koydu...

 Yeniakit.com.tr 

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, dünyaca başarısı kanıtlanmış İHA ve SİHA'ların üreticisi Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan İP'li Çıray, "Bir 'Bayraktar SİHA, İHA' reklamıdır gidiyor. Devletin tüm imkânları önüne serilmiş... 'Rakipsiz!' genç iş insanı da babasına benzememiş.. Havasından geçilmiyor." dedi.

'Demirtaş'ın kahvaltı masasına layıksınız'

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Selçuk Bayraktar'ı hedef alan İP'li Aytun Çıray'a uzun süre unutulmayacak bir cevap verdi.  İHA ve SİAHA'larımızın Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları karşısındaki başarısını hatırlatan Özalan, milliyetçi geçinenlerin gerçek yüzlerini ortaya koyarak, şunları söyledi:

Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray, "Bir Bayraktar SİHA reklamıdır gidiyor. Selçuk Bayraktar'ın havasından geçilmiyor." dedi. Selçuk Bayraktar, SİHA'ların başarıları nedeniyle Azerbaycan'da Karabağ Nişanı'na layık görüldü. Siz ise Demirtaş'ın kahvaltı masasına layıksınız!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay