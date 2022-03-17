Özalan'dan Bayraktar'ı hedef alan İP'li Çıray'a bomba cevap! Milliyetçi geçinenlerin gerçek yüzünü ortaya koydu...

Yeniakit.com.tr

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, dünyaca başarısı kanıtlanmış İHA ve SİHA'ların üreticisi Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan İP'li Çıray, "Bir 'Bayraktar SİHA, İHA' reklamıdır gidiyor. Devletin tüm imkânları önüne serilmiş... 'Rakipsiz!' genç iş insanı da babasına benzememiş.. Havasından geçilmiyor." dedi.

'Demirtaş'ın kahvaltı masasına layıksınız'

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Selçuk Bayraktar'ı hedef alan İP'li Aytun Çıray'a uzun süre unutulmayacak bir cevap verdi. İHA ve SİAHA'larımızın Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları karşısındaki başarısını hatırlatan Özalan, milliyetçi geçinenlerin gerçek yüzlerini ortaya koyarak, şunları söyledi:

Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray, "Bir Bayraktar SİHA reklamıdır gidiyor. Selçuk Bayraktar'ın havasından geçilmiyor." dedi. Selçuk Bayraktar, SİHA'ların başarıları nedeniyle Azerbaycan'da Karabağ Nişanı'na layık görüldü. Siz ise Demirtaş'ın kahvaltı masasına layıksınız!