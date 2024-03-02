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Gündem Özal ailesiyle Ekmeleddin İhsanoğlu’nun ailesi mahkemelik oldu Uzaklaştırma talep edildi
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Özal ailesiyle Ekmeleddin İhsanoğlu’nun ailesi mahkemelik oldu Uzaklaştırma talep edildi

Yeniakit Publisher
2024-03-02 10:20:00 -
Özal ailesiyle Ekmeleddin İhsanoğlu’nun ailesi mahkemelik oldu Uzaklaştırma talep edildi

Eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kızı Şerife Zeynep Özal, Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu'nun oğlu Osman Tuğrul İhsanoğlu hakkında şikayetçi oldu. İddiaya göre, Özal, İhsanoğlu'nun ikamet ettiği sitede kendilerine huzursuzluk yaşattığını iddia etti.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın kızı Şerife Zeynep Özal ile kimya ve bilim tarihi profesörü, akademisyen ve eski milletvekili Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun oğlu Osman Tuğrul İhsanoğlu, İstanbul Sarıyer’de aynı sitede oturuyordu.

İddiaya göre, ciddi sağlık sorunları ve bağımlılığı olan Osman Tuğrul İhsanoğlu, yaşadığı Sarıyer’deki sitede komşularının huzur ve sükununu bozan tutum ve davranışlarda bulunmaktaydı. Bu olaylar tutanak altına alınmasına rağmen İhsanoğlu, komşuluk hukukuna aykırı davranışlarını sürdürmeye devam etti. Aynı sitede oturan Şerife Zeynep Özal da Osman Tuğrul İhsanoğlu hakkında şikâyetçi oldu. Özal, şikâyetin ardından aile mahkemesine başvurarak İhsanoğlu’ndan korunma talep etti.

‘HASTANEDE TEDAVİ EDİLSİN’

Osman Tuğrul İhsanoğlu’nun ailesinin ekonomik ve sosyal anlamda güçlü kişiler olduğunun anlatıldığı dilekçede, “Ancak aile, buna rağmen evlatlarını himaye altına almaktan imtina etmektedir. Kangren olmuş bir durum söz konusudur. Osman Tuğrul İhsanoğlu’nun vesayet altına alınması, site sakinlerinin ve müvekkilin can ve mal bütünlüğü için gereklidir. İhsanoğlu’nun tedavisi şarttır. Osman Tuğrul İhsanoğlu’nun müvekkile verdiği rahatsızlıkları gösterir bir kısım görüntüleri emniyet görevlilerine sunmuştur. Bu nedenle müvekkilin can güvenliğinin sağlanması için tüm güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına ve Osman Tuğrul İhsanoğlu’nun siteden uzaklaştırılarak gerekli tedaviyi alabilmesi için hastaneye sevk edilmesine karar verilmesini talep ediyoruz” denildi. Hürriyet’te yer alan habere göre Ekmeleddin İhsanoğlu’nun avukat olan büyük oğlu Osman Tuğrul İhsanoğlu, 18 Temmuz 2014 günü polislerle tartışınca karakolluk olmuştu.

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