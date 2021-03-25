Öz Büro İş Sendikası Teşkilatlanma Uzmanı Mustafa Şahin yaşamını yitirdi
Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin’in kardeşi ve Öz Büro İş Sendikası Teşkilatlanma Uzmanı Mustafa Şahin, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Gıda İş Sendikası Gebze Şube Başkanı olarak uzun yıllar sendikal hareketin içerisinde yer almış, Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin’in kardeşi ve Öz Büro İş Sendikası Teşkilatlanma Uzmanı Mustafa Şahin, kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Siyami Hersek hastanesinde hayatını kaybetti.
Şahin’in cenazesinin 25 Mart 2021 tarihinde saat: 11:00’de Memleketi Düzce Gümüşova Yıldıztepe Köyü’nde defin edileceği öğrenildi.
Cenazeye Hak-İş’e bağlı sendikaların Yönetim Kurulu Üyelerinin katılacağı öğrenildi.
Mustafa Şahin Kimdir
1 Temmuz 1972 tarihinde Düzce’de doğan Mustafa Şahin, uzun yıllar Öz Gıda İş Sendikasının Gebze Şube Başkanlığı görevini yürüttü. Evli 3 Çocuk Babası olan Mustafa Şahin, Hak-İş’e bağlı birçok sendikada da Teşkilatlanma Uzmanı olarak görev aldı.