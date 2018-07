Oyunun kuralları yeniden yazılmalı

Ekonomi Müdürümüz Mehmet Canıtatlı’nın sorularını cevaplandıran Ali Baki Usta, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde ‘Gayrimenkul Şurası’nın gerçekleştirilmesinin gerekliliğini dile getirdi.

‘ONU İSTERİM, BUNU İSTERİM’ OLMASIN

Sektör temsilcilerinin kamuoyu önüne çıkıp kabineden ‘onu isterim, bunu isterim’ demeleri yerine; özeliyle, kamusuyla ve finans kuruluşlarıyla planlı bir program çerçevesinde ileriye dönük adımlar atılmasının zamanının geldiğine işaret eden Ali Baki Usta, “Temel bir vizyonu ortaya koyarak gayrimenkul strateji belgesinin hazırlanması gerekiyor. Orada mutabık kalınacak ilkeler çerçevesinde herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’un da katkıları ile ‘GAYRİMENKUL ŞURASI’ toplanabilir. Bunu gerçekleştirmenin hiç de zor olacağını düşünmüyorum. Sonuçta ülkemizin bu sektöre ihtiyacı var’’ dedi.

İHRACATTAN ÖTE BİR DEĞER

Sektörün milli gelire yüzde 30’luk pay veren alt sektörlerin bileşiminden oluştuğuna dikkat çeken Usta, “Bu gerçeği küçümsememek lazım. Büyümenin itici gücü olan inşaatın önemli bir döviz girdisi kalemi olduğunu unutmamak gerekir. İhracatta malın gönderilmesi ve tüketilmesi söz konusu iken bizim sattığım ürün (gayrimenkul) bu toprakların bir parçası olarak kalıyor, üstelik katma değer üreterek. Artık ön yargılardan uzak bir şekilde tüm sorunların tartışılıp çözüme kavuşturulmasını ümit ediyorum” şeklinde konuştu.

OTURUMCULAR ÖNE ÇIKTI

Son dönemde satış ofislerini ziyaret edenlerin yatırımcılardan ziyade oturum niyetli alım yapmak isteyen aileler olduğunu söyleyen Baki Usta, “Biz de, arzu eden müşterilerimize inşaat halindeki frekans projemizden özel ödeme planlı seçenekleri sunarken arzu edenleri anahtar teslim sürecinde olan Pastel projemize yönlendiriyoruz” diye konuştu.

KAMPANYALARDAN SONRA DÖVÜNMEMELİYİZ

“Biz kampanyalara çok alıştık ama bir vatandaş olarak asıl merak ettiğim kampanyaların sona erdiği günün ertesi sabahıdır” diyen Usta sözlerine şöyle devam etti: “1 Ağustos 2016’dan bugüne kadar GYODER, İNDER ve KONUTDER üyelerinin katılımıyla düzenlenen her kampanyalar çok güzel neticeler verse de kampanyalar bittikten sonra tabir yerinde ise dövünmeye başlıyoruz. Artık bunun olmaması gerekiyor. Bu nedenle ilk adımda kampanya olsun olmasın müşteriyi nasıl yakalayacağımızı iyi bilmemiz gerekiyor. Onların ne istediğini iyi bilmeliyiz ve istenilenleri modellemeye çalışmalıyız. Bu konuda tabi ki kendimize de haksızlık etmeyelim. İmar mevzuatındaki tıkanıklardan tutun da finansman konusundaki zorlukların aşılmasına kadar masada bekleyen birçok konunun çözüm formülünü sektör temsilcileri bir araya gelerek bulmak zorundadır.

MÜŞTERİYE GÜVEN VERMELİYİZ

Bugün batı ülkelerinde hiçbir inşaat projesi geliştiricisinin finansman diye bir derdi yokken bizler bu dertle başbaşa kalıp çözüm üretmek zorunda kalıyoruz. Her kampanya yeni bir umut ama her defasında bizler bankalarla sıkı pazarlıklar içerisindeyiz. Artık yeni bir dönem başladı. Kamunun öncülüğünde oyunun kurallarını yeniden dizayn etmek zorundayız. En başta müşterilerimize güven vermeliyiz. Ben bu noktada bir sıkıntının olduğunu düşünüyorum.”

PASTEL’DE TESLİM FREKANS’TA FIRSAT DÖNEMİ

AND Gayrimenkul’ün İstanbul Kartal’da yükselen AND Pastel ve AND Frekans projelerinde, hem oturumculara hem de yatırımcılara farklı alım seçenekleri sunuluyor. Anahtar teslim sürecinde olan 2016 yılı ‘’Türkiye’nin En İyi Konut Projesi’’ ödüllü AND Pastel, 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 seçeneklerinin sunulduğu, Adalar ve deniz manzarasına hâkim, geniş yeşil alanlara açılan bin 243 daireden oluşuyor. Nisan ayında satışa sunulan AND Frekans da, deniz ve Adalar manzaralı dairelerin bulunduğu toplam 413 konuttan ve alternatif bir sokaktan oluşuyor. Merkezi konumuyla dikkat çeken projedeki üç farklı bölüm, üç farklı etap olarak planlandı. Her bir blok ismini içerisinde yer alan konut sayısından alıyor. İnşaatı devam eden AND Frekans 215’te 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan 215 konut yer alıyor.

MALTEPE VE KARTAL HÂLÂ POPÜLER

İster yatırımcı olsun ister oturumcu Anadolu yakasından konut satın almak isteyenlerin Kartal-Maltepe aksındaki projeleri mutlaka incelediğini söyleyen Ali Baki Usta, “Bölgenin popülaritesi hâlâ devam ediyor. Biz de gelecek projelerimizle ilgili planımızı bu çerçevede yaptık. Arsalarımızın olduğu bu bölgede proje geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

KRİZLER DE BİR FIRSATTIR

Bir gayrimenkulün ekonomik ömrünün ortalama 50 yıl olduğunu dile getiren Baki Usta, “Bundan hareketle zaman zaman yaşanan daralmalar ya da seçim atmosferleri sektörü derinden etkilemez. Biz grup olarak kriz dönemlerinde dikkatli adım atarak, fırsatları da oluşturduk.

DÖNÜŞÜM ÖTELENMEMELİ

Biz, gayrimenkul alanında iş planlarımıza uygun bir şekilde hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şöyle bir baktığımızda aslında hepimizin yapacak çok işi var. İşini iyi yapabilenler açısından kendi iş planlarımıza bir de mevcut yapı stoğumuzun yüzde 40’ının yıkılıp yeniden yapılmasını da eklemeliyiz. Bu konuların ötelenmemesi gerekiyor” dedi.

İLETİŞİM SÜRECİNDEN YARARLANDIK

15 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen kampanya kapsamında alım niyetiyle satış ofisine gelen müşterilerin memnun ayrıldığını söyleyen Usta, “Kampanyada uygulanan peşinat ve taksitlendirme seçeneklerinin ötesinde farklı seçeneklerden yararlananlar oldu. Biz kampanyanın kendisinden ziyade iletişim sürecinden yararlanmış olduk” ifadelerini kullandı.