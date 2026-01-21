  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Esir alınan insanlara terör propagandası! PKK yandaşlarından kahvehaneye baskın Başkan Erdoğan Türkiye'nin Gazze Kurulu kararını duyurdu Yerli enerjiye CHP takozu! Milli projeye "Durdurun" çağrısı yaparak yine şaşırtmadılar! Halk otobüsü eve daldı; büyük bir faciadan dönüldü CHP'li belediyeler her yerde aynı Barzani’den PKK’ya tarihi rest! "Kürtlerin üzerinden elinizi çekin, defolun!" Bahçeli'den Mardin Nusaybin’deki alçak saldırıya sert tepki: Bayrak provokasyonun sorumlusu DEM Parti'dir Müsavat Dervişoğlu’ndan sınır ötesi hazımsızlığı! Terörle mücadeleye Leyen’den ABD'ye "yol ayrımına geldik" çıkışı AB'den tehdit gibi uyarı DSÖ dünyayı göreve çağırdı! Gazze'de 18 bin 500 kişi için zaman tükeniyor: Tahliye listesinde 4 bin çocuk var Süleyman Şah Türbesi havadan görüntülendi
Dünya Hamas, "savaş suçu" diyerek alçaklığı dünyaya duyurdu
Dünya

Hamas, "savaş suçu" diyerek alçaklığı dünyaya duyurdu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Hamas, "savaş suçu" diyerek alçaklığı dünyaya duyurdu

Filistinli kahraman mücahitlerden oluşan Hamas "İsrail'in Gazze'de insani yardım aracını hedef alarak 3 gazeteciyi öldürmesi savaş suçudur" açıklamasını yaptı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde İsrail'e ait savaş uçaklarının Mısır insani yardım komitesinin aracını hedef aldığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin kaldığı sığınma merkezlerinde mesleklerini icra eden 3 gazetecinin de İsrail'in hava saldırısıyla vurduğu insani yardım aracında bulunduğu aktarılan açıklamada, "İsrail'in insani yardım aracını hedef alarak 3 gazeteciyi öldürmesi tam anlamıyla bir savaş suçudur." denildi.

İsrail'in ateşkese rağmen insani yardım aracına düzenlediği saldırının tehlikeli bir tırmanış olduğu vurgulanan açıklamada, İsrail'in bahsi geçen saldırının Gazze Şeridi'nde mesleklerini icra eden gazetecilere yönelik sistematik saldırılardan biri olarak yorumlandı.

 

ABD başta olmak üzere arabulucu ülkelerin Gazze'de devam eden İsrail ihlallerinin önüne geçmesi çağrının yapıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Siyonist düşman, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki yerleşim yerleri ve yerinden edilenlerin sığındığı merkezleri hedef alarak savaş suçları işlemeye devam ediyor. İsrail'in ateşkesten bu yana sürdürdüğü ihlaller sonucu yüzlerce sivil şehit düştü."

Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze kentinin güneyine düzenlenen İsrail saldırısında yaşamını yitiren 3 Filistinlinin gazeteci olduğunu belirtmişti.

İsrail'e uluslararası boykot kıskacı!
İsrail'e uluslararası boykot kıskacı!

Ekonomi

İsrail'e uluslararası boykot kıskacı!

AKINCI TİHA, KEMANKEŞ'i ateşledi, İsrail sallandı
AKINCI TİHA, KEMANKEŞ'i ateşledi, İsrail sallandı

Teknoloji

AKINCI TİHA, KEMANKEŞ'i ateşledi, İsrail sallandı

İsrail’den Yunanistan’a destek teklifi: F-35 için operasyonel destek tepki topladı!
İsrail’den Yunanistan’a destek teklifi: F-35 için operasyonel destek tepki topladı!

Gündem

İsrail’den Yunanistan’a destek teklifi: F-35 için operasyonel destek tepki topladı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23