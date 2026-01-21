  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
1.000 ton kimyasal madde: Avrupa’da uyuşturucuya tarihi darbe, 24 laboratuvar çökertildi Terör sevicilikte sınır tanımıyorlar! Alçak protestoda skandal sözler: "Abdi'den başka ilah yoktur!" ABD, NATO’daki askeri varlığını azaltıyor: Pentagon’dan ‘kademeli çekilme’ planı ‘Rojava kırmızı çizgimizdir’ dedi cevabı yedi! DEM'li Gergerlioğlu'na ayar üstüne ayar Esir alınan insanlara terör propagandası! PKK yandaşlarından kahvehaneye baskın Başkan Erdoğan Türkiye'nin Gazze Kurulu kararını duyurdu Yerli enerjiye CHP takozu! Milli projeye "Durdurun" çağrısı yaparak yine şaşırtmadılar! Halk otobüsü eve daldı; büyük bir faciadan dönüldü CHP'li belediyeler her yerde aynı Barzani’den PKK’ya tarihi rest! "Kürtlerin üzerinden elinizi çekin, defolun!" Bahçeli'den Mardin Nusaybin’deki alçak saldırıya sert tepki: Bayrak provokasyonun sorumlusu DEM Parti'dir
Dünya ABD Başkanı Trump'tan NATO ile Grönland açıklaması: Anlaşma çerçevesi oluşturduk
Dünya

ABD Başkanı Trump'tan NATO ile Grönland açıklaması: Anlaşma çerçevesi oluşturduk

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ABD Başkanı Trump'tan NATO ile Grönland açıklaması: Anlaşma çerçevesi oluşturduk

ABD Başkanı Donald Trump, NATO ile Grönland konusunda bir "anlaşma çerçevesi" oluşturduklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir "anlaşma çerçevesi" oluşturduklarını ve bu kapsamda 1 Şubat'ta uygulanması planlanan gümrük tarifelerini durdurduğunu bildirdi.

ABD Başkanı Trump, Davos'taki Grönland görüşmelerine ilişkin Truth Social hesabından bir açıklama yaptı.

"ABD ve NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacak"

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini kaydeden Trump, "Bu görüşme sonucunda, Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm, hayata geçerse, ABD ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

 

ABD Başkanı, bu kapsamda Grönland konusunda ilgili Avrupa ülkelerine yönelik 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük vergilerini ise durdurduğunu belirtti.

Trump ayrıca, Grönland ile ilgili olarak "Altın Kubbe" savunma sistemi konusunda ek görüşmeler yapılacağını ve tüm sürecin Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff uhdesinde yürütüleceğini ifade etti.

Havalanan uçakta büyük şok! Trump direkten döndü
Havalanan uçakta büyük şok! Trump direkten döndü

Gündem

Havalanan uçakta büyük şok! Trump direkten döndü

ABD Başkanı Donald Trump Davos'ta konuştu: Avrupa doğru yolda ilerlemiyor
ABD Başkanı Donald Trump Davos'ta konuştu: Avrupa doğru yolda ilerlemiyor

Dünya

ABD Başkanı Donald Trump Davos'ta konuştu: Avrupa doğru yolda ilerlemiyor

IŞİD IŞİD diye tepede boza pişiriyorlardı! Trump görüyor da DEMliler görmüyor
IŞİD IŞİD diye tepede boza pişiriyorlardı! Trump görüyor da DEMliler görmüyor

Gündem

IŞİD IŞİD diye tepede boza pişiriyorlardı! Trump görüyor da DEMliler görmüyor

Trump, Sisi ile görüştü
Trump, Sisi ile görüştü

Dünya

Trump, Sisi ile görüştü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23