Barzani'den PKK'ya tarihi rest! "Kürtlerin üzerinden elinizi çekin, defolun!" Bahçeli'den Mardin Nusaybin'deki alçak saldırıya sert tepki: Bayrak provokasyonun sorumlusu DEM Parti'dir Müsavat Dervişoğlu'ndan sınır ötesi hazımsızlığı! Terörle mücadeleye Leyen'den ABD'ye "yol ayrımına geldik" çıkışı AB'den tehdit gibi uyarı DSÖ dünyayı göreve çağırdı! Gazze'de 18 bin 500 kişi için zaman tükeniyor: Tahliye listesinde 4 bin çocuk var Süleyman Şah Türbesi havadan görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar CHP Lideri Özel 'denetimsizlik ve ihmaller' diyerek andı! Pişkin Tanju'nun pişkin genel başkanı! Bayrağa uzanan eller kırılıyor! Bakan Tunç açıkladı: 14 provokatör kıskıvrak yakalandı Havalanan uçakta büyük şok! Trump direkten döndü
Galatasaray - Atletico Madrid | CANLI ANLATIM

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında kendi sahasında Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Galatasaray 0 - 1 Atletico Madrid skoruyla devam ediyor.

Galatasaray 0 - 1 Atletico Madrid

17' Sane'nin sağ kanattan sürdüğü topu ceza yayının solunda alan Eren uzaktan kaleyi düşündü. Eren'in şutunda savunmaya çarpan top sol kanattan taça çıktı.

10' Ani gelişen Galatasaray atağında sağ kanattan topu süren Barış Alper ceza sahasına ortaladı. Kale önünde savunmanın ters vuruşunda top kornere gitti.

4' GOL! Atletico Madrid, Simeone'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ruggeri sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Simeone'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti.

3' Lemina'nın ceza yayının sağından yaptığı vuruşta top kaleci Oblak'ta kaldı.

1' Maçta ilk düdük çaldı. Başarılar Galatasaray

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Almada, Barrios, Koke, Giuliano, Sörloth, Alvarez.

Mazlum Abdi’ye bir tokat ta İsrail’den! Sığınma talep etti "Türklerle zaten yeterince sorunumuz var. Kendi başınızın çaresine bakın" cevabını aldı
Gündem

Mazlum Abdi’ye bir tokat ta İsrail’den! Sığınma talep etti “Türklerle zaten yeterince sorunumuz var. Kendi başınızın çaresine bakın” cevabını aldı

Sırtını dayadığı karanlık güçler tarafından bir bir terk edilen terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG’de panik havası hakim. Köşeye sıkış..
Barzani’den PKK’ya tarihi rest! "Kürtlerin üzerinden elinizi çekin, defolun!"
Gündem

Barzani’den PKK’ya tarihi rest! "Kürtlerin üzerinden elinizi çekin, defolun!"

Suriye sahasında dengeler baş döndürücü bir hızla değişirken, Kuzey Irak’tan terör örgütü PKK’yı köşeye sıkıştıran çok sert bir açıklama gel..
Yavuz Ağıralioğlu’ndan Hakan Fidan’a "Kırmızı Çizgi" Teşekkürü!
Gündem

Yavuz Ağıralioğlu’ndan Hakan Fidan’a "Kırmızı Çizgi" Teşekkürü!

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz AĞIRALİOĞLU, katıldığı televizyon programında dış politikadan terörle mücadeleye kadar gündeme dair çarpıc..
