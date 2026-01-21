Galatasaray - Atletico Madrid | CANLI ANLATIM
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında kendi sahasında Atletico Madrid ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Galatasaray 0 - 1 Atletico Madrid skoruyla devam ediyor.
Galatasaray 0 - 1 Atletico Madrid
17' Sane'nin sağ kanattan sürdüğü topu ceza yayının solunda alan Eren uzaktan kaleyi düşündü. Eren'in şutunda savunmaya çarpan top sol kanattan taça çıktı.
10' Ani gelişen Galatasaray atağında sağ kanattan topu süren Barış Alper ceza sahasına ortaladı. Kale önünde savunmanın ters vuruşunda top kornere gitti.
4' GOL! Atletico Madrid, Simeone'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ruggeri sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Simeone'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti.
3' Lemina'nın ceza yayının sağından yaptığı vuruşta top kaleci Oblak'ta kaldı.
1' Maçta ilk düdük çaldı. Başarılar Galatasaray
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.
Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri, Almada, Barrios, Koke, Giuliano, Sörloth, Alvarez.