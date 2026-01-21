İsrail’den Yunanistan’a teklifi: F-35 için operasyonel destek...

İsrailli bir askeri yetkili, ABD yapımı F-35 savaş uçaklarının kullanımına ilişkin operasyonel tecrübelerin Yunanistan ile paylaşılacağını açıkladı. Açıklama, Orta Doğu’daki artan istikrarsızlık ortamında iki ülkenin stratejik iş birliğini derinleştirme hedefi kapsamında yapıldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Yarbay Nadav Shoshani, ülkesinin 7 Ekim 2023’ten sonra birden fazla görev ve cephede F-35 uçaklarının işletilmesi sırasında elde edilen bilgi birikimini aktarmaya istekli olduğunu söyledi. Shoshani, İsrail’in F-35 konusunda bölgede eşi benzeri olmayan bir tecrübe biriktirdiğini ve bunun ABD’nin de ilgisini çektiğini ifade etti. destek teklifi tepki toplarken “F-35 söz konusu olduğunda tüm bölgede en fazla tecrübeye sahip ülke İsrail’dir.” diyen Shoshani, “Bilgimizi Yunanlarla paylaşmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Yunanistan’ın ilk F-35 uçaklarını 2028 yılı sonundan önce ABD’de teslim alması bekleniyor. Bu uçakların 2030 yılının başlarında Mora Yarımadası’ndaki Andravida kasabasında bulunan bir askeri tesise transfer edilerek burada konuşlandırılacağı belirtiliyor.

Yunan pilotlar, İsraillilerle yapılan ortak eğitimler sayesinde şimdiden tecrübe kazandı. İsrailli personelin bu yıl düzenlenecek Iniochos hava tatbikatına da katılması bekleniyor.

Shoshani, Atina’nın özellikle düşman hava savunmalarının bastırılması ile kritik ve zamana duyarlı hedeflerin vurulmasına yönelik İsrail taktikleri ve bilgi birikimine ilgi gösterdiğini söyledi. İsrail’in karşı karşıya olduğu tehditler nedeniyle bu tür görevlerde geniş bir tecrübe edindiğini de ekledi.

Açıklamalar, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail’in savunma bağlarını güçlendirmeye yöneldiği bir dönemde geldi. Üç ülke, 2026’yı kapsayan bir askeri iş birliği mutabakatını birkaç gün önce imzaladı.

Shoshani, ortak değerlere sahip ortaklar arasındaki iş birliği ve istihbarat paylaşımının bölgesel istikrarı teşvik etmeyi amaçladığını ifade etti. Ayrıca yıl içinde Yunanistan ile daha fazla ortak tatbikat ve eğitim faaliyetinin gerçekleştirilmesinin beklendiğini sözlerine ekledi. (savunmasanayist)