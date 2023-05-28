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Gündem Oyunu kullanan Temel Karamollaoğlu'ndan açıklama
Gündem

Oyunu kullanan Temel Karamollaoğlu'ndan açıklama

Yeniakit Publisher
2023-05-28 16:28:00 -
Oyunu kullanan Temel Karamollaoğlu'ndan açıklama

Bebek katili PKK'nın desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun peşinden giden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, oyunu, Ankara'da kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile eşi Ayşe Yasemin Karamollaoğlu, Çankaya Lisesi'nde 1048 numaralı sandıkta oy kullandı.

Karamollaoğlu, "Oldukça sakin bir gün. Geçen seferki kadar yoğunluk yok. Anlaşılan biraz daha hızlı oy veriliyor. İnşallah hayırlı olur. Milletimiz kararını bugün vermiş olacak. İnşallah bu akşam da Cumhurbaşkanımızın kim olacağını öğreneceğiz. Ümit ediyorum ki ülkemizin her yerinde bu kadar sakin, bu kadar güzel bir ortamda vatandaşlarımız oylarını kullanıyorlardır. Ben 'hayırlı olsun' diyorum tekrar. Herkese de teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

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