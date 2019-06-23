0553 313 94 23

Oyunu kullanan Akşener'den seçime katılım yorumu!

Üsküdar'da oyunu kullanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçime katılım oranına ilişkin "Sabahtan beri aldığımız bilgilere göre çok yüksek oranda katılım olacak" dedi.

23 Haziran 2019 Pazar 11:56
Oyunu kullanan Akşener'den seçime katılım yorumu!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eşi ile birlikte yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oy kullanacağı Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesine geldi.

Okul bahçesinde partililer tarafından karşılanan Akşener, "2132" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle selamlaştı.

Gerekli kontrollerin yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdikten sonra oy pusulası ile zarfını alan Akşener, kabine geçerek oyunu kullandı.

Seçimlerin İstanbul için hayırlı olmasını temenni eden Akşener, "Keşke 31 Mart'ta yapılan seçimler yenilenmeseydi ama madem yenilendi biz de gelip vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Sabahtan beri aldığımız bilgilere göre çok yüksek oranda katılım olacak." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Seçim sonuçlarını nerede takip edeceksiniz?" sorusu üzerine Akşener, "İstanbul İl Başkanlığında takip edeceğim." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 11:56
  1. İstanbul
  2. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

YORUM YAZ

  • MilletMillet53 dk önce
    ŞEREFTEN MUHAF SATILMIŞ ,KASET ESİRİ PENSİLVANYA İTLERİNİN ALLAH BELASINI VERSİN. ÜLKÜCÜ'YÜZ DİYEN BAZI AHMAKLAR UYANIN VE ÜLKÜCÜLERİN YUVASI MHP YE GERİ DÖNÜN FETÖ İTLERİ TARAFINDAN KULLANILIYORSUNUZ

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
  1. Giresun’da trafik kazası: 1 ölü, 2..
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu..
  3. "Türkiye'de yetenekle ilgili bir..
  4. Bağcılar 23 Haziran seçim sonuçları..
  5. Tunuslular "Yüzyılın Anlaşması"..
  6. Giresun'da trafik kazası: Ölü ve..
  7. YSK'ye hatalı mühür başvurusu
  8. Kelebek hastalığıyla mücadele eden..
  9. Antalya tüm zamanların rekorunu kırdı
  10. Bisikletiyle suya uçan gencin cansız..
  11. Kayseri'deki bıçaklı kavga! 1 ölü
  12. Gençlik festivalinde taciz iddiasına..
  13. 19 yaşındaki gençten 2 gündür haber..
  14. (ÖZEL) 96 yaşındaki emekli albay,..
  15. Fener Rum Patriği Bartholomeos..
  16. Cem Yılmaz “Hadi eyvallah” diyerek oy..
  17. Adıyaman’da korkutan yangın
  18. Rusya’da sac levhayla birlikte zemine..
  19. 17 gün önce kazada yaralandı, yaşam..
  20. Polis memuru tedavi gördüğü hastanede..
  21. Bakan Pekcan: Bundan sonra 4 yıl..
  22. Ordu’da afete maruz bölgedeki 69 hane..
  23. Kendisine para vermeyen annesini..
  24. Bab'da araca yerleştirilen bomba..
  25. Park halindeki otomobil alev aldı
  26. Eyüpsultan 23 Haziran sandık sonuçları..
  27. Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti ve..
  28. Eski kilimlerden “halı saha”larını..
  29. AK Parti ve CHP,bazı zarflara yanlış..
  30. AK Parti ve CHP'den YSK'ya ortak..
Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
"İran ABD'ye sürpriz yaptı"
"İran ABD'ye sürpriz yaptı"
Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...

Günün Karikatürü

23 Haziran 2019
Devlet hastanesinde CHP propagandası!
Devlet hastanesinde CHP propagandası!
İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?
İmza kampanyasına tepkiler çığ gibi büyüyor! Kadını bunlar mı savunacak?