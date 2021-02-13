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Teknoloji Oyunu değiştiren teknoloji... Türk SİHA'larına büyük ilgi
Teknoloji

Oyunu değiştiren teknoloji... Türk SİHA'larına büyük ilgi

Son yıllarda önemli yükseliş trendine giren Türkiye'nin savunma sanayi hamlelerinde en fazla öne çıkan SİHA'lar sahada oyun değiştiriyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 10:24:00 -
Oyunu değiştiren teknoloji... Türk SİHA'larına büyük ilgi

Türkiye'nin savunma sanayisindeki atağı, dünya çapında da yankı buluyor. Bu başarıyı kanıtlayan gelişmelerden biri de dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100" listesindeki Türk şirketi sayısının 7'ye yükselmesi olarak görülüyor.

AA'nın aktardığı habere göre, tüm dünyadaki en çok ciro yapan savunma şirketlerini sıralayan listedeki Türk şirketlerinin sayısı her yıl artıyor.

Her geçen gün daha da büyüyen bu sektörde dışa bağımlılık gittikçe azalırken, yapılan ihracatın hacmi ve ihraç edilen ülke sayısı da gittikçe artışa geçiyor.

Yerli savunma sanayinde ön plana çıkan ürünler de insansız hava araçları (İHA) ve silahlı versiyonu olan SİHA'lar olarak dikkat çekiyor.

Özellikle Suriye, Libya ve Azerbaycan'da sıcak çatışma sahalarında sergiledikleri performanslar, Türk yapımı SİHA'ların başarısını gözler önüne seriyor.

Türkiye savunma sanayisindeki bu yükseliş trendini mercek altına alan Anadolu Ajansı (AA), savunma alanında uzmanların yorumlarıyla Türkiye'nin son yıllardaki savunma sanayi atağını ve İHA-SİHA ürünlerinde kaydettiği gelişmeyi analiz ediyor.

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Yorumlar

Alemdar

Arkadaş 20 yılda siha yaptık iha yaptık ama inssnımız gençlerimizi topluma faydalı bir insan yapamadık
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