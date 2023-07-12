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Medya Oyuncu Ufuk Özkan'dan kahreden haber
Medya

Oyuncu Ufuk Özkan'dan kahreden haber

Yeniakit Publisher
2023-07-12 17:59:00 - 2023-07-12 18:00:27
Oyuncu Ufuk Özkan'dan kahreden haber

Oyuncu Ufuk Özkan, sağlık sorunları nedeniyle zor günler yaşıyor. Ünlü oyuncu karaciğer nakli için başvuruda bulundu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sitesinde yer alan habere göre, oyuncu Ufuk Özkan bir süredir sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor. Verdiği kilolarla dikkat çeken başarılı oyuncu yanlış bir diyet uyguladığını, bu nedenle de bağışıklık sisteminin çöktüğünü açıklamıştı. 17 yıllık eşi Nazan Güneş’ten geçen yıl boşanan 48 yaşındaki oyuncu hakkında siroza yakalandığı söylentisi de çıkmıştı.

Sağlık sorunlarına rağmen iş hayatını hiç aksatmayan, peş peşe dizi ve filmlerde rol alan Özkan, son olarak Ersoy Güler‘in yazıp yönettiği “Sağ Salim 3: Ölü Ya da Diri” filminin kadrosuna dahil olmuştu. Ufuk Özkan’ın bu arada karaciğer yetmezliği nedeniyle organ nakli için başvurduğu öğrenildi.

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