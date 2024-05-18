Oyuncu Sinan Albayrak'tan Ümit Özdağ'a: Beş parasız mı kaldın?

Göçmen karşıtlığıyla bilinen Zafer Partisi'nin Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sturbucks'ı boykot edenlere 'salak' dediği gerekçesiyle kendisine tepki gösteren oyuncu Sinan Albayrak'a dava açtı. Söz konusu gelişmeyi ise Albayrak, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu. Özdağ'ın skandal videosuna cevap mahiyetinde çektiği videoyu hatırlatan oyuncu Albayrak, Zafer Partisi liderinin söz konusu eleştirilerden rahatsız olduğunu ve bu yüzden dava açtığını ifade ederek, "Birileri gocunmuş, bundan rahatsız olmuş. Sen İsrail'in uyguladığı o katliamlardan rahatsız olmuyorsun. Efendim, Türkiye'de birtakım böyle garip garip oyunların garip garip hezeyanların içerisinde saçma sapan işlerle uğraşıp bir de oradaki o mazluma sahip çıkmaya çalışan... Çünkü bizler toplarla, tüfeklerle, silahlarla oraya gidebilecek durumda değiliz maalesef ki. Verebileceğimiz tek bir savaş var boykot." dedi. Öte yandan Özdağ'a karşı dava açılması çağrısında da bulunan oyuncu Albayrak, "Rica ediyorum. Bu muhteşem, değerli, olağanüstü harika insanın sarf ettiği ve kimlere, ne sebepten dolayı salak dediğini görünüz. Şimdi dava açılabilir, açılsın. Hoş karşılarız. Bakalım devamı ne olacak?" ifadelerini de kullandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gazze'deki katliamın destekçisi Starbcuks'ı boykot edenlere 'salak' dediği gerekçesiyle kendisine tepki gösteren oyuncu Sinan Albayrak'a dava açtı.

Göçmen karşıtı söylemlerle ve siyaset üslubuyla Türkiye'de ırkçılığı körüklemeye çalışan Özdağ, 14 Aralık 2023'te işgalci İsrail'e verdiği destekle bilinen Starbucks'ın Samsun'daki şubesine gitmişti.

Ümit Özdağ'dan Starbucks'ı boykot edenlere hakaret

Şubede oturan gençleri selamlayan Özdağ, "Buradakiler İsrail’i desteklemiyor. İsrail’i esas destekleyenler Starbucks'ta kahve döken salaklardır." ifadeleriyle skandal sözler sarf ederek İsrail'in mallarını boykot eden vatandaşlara hakaret etmişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yüreği Gazze ile çarpan oyuncu Sinan Albayrak da ertesi gün sosyal medya hesabından yayınladığı video ile Özdağ'a tepki göstermiş, "Az evvel ömrümün en salak videosunu izledim, siz gerçekten Sturbucks'ı neden protesto ettiğimizi anlamadınız mı?" ifadelerini kullanmıştı.

Eleştirileri hazmedemeyen Özdağ, oyuncu Albayrak'a dava açtı. Gelişmeyi ise sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Sinan Albayrak duyurdu.

"Beş parasız mı kaldın? Allah bin beterini nasip etmesin inşallah size"

Özdağ'ın skandal videosuna cevap mahiyetinde çektiği videoyu hatırlatan oyuncu Albayrak, Zafer Partisi liderinin söz konusu eleştirilerden rahatsız olduğunu ve bu yüzden dava açtığını ifade ederek, "Birileri gocunmuş, bundan rahatsız olmuş. Sen İsrail'in uyguladığı o katliamlardan rahatsız olmuyorsun. Efendim, Türkiye'de birtakım böyle garip garip oyunların garip garip hezeyanların içerisinde saçma sapan işlerle uğraşıp bir de oradaki o mazluma sahip çıkmaya çalışan... Çünkü bizler toplarla, tüfeklerle, silahlarla oraya gidebilecek durumda değiliz maalesef ki. Verebileceğimiz tek bir savaş var boykot. Boykota katılmak, boykota davet etmek. Elimizden gelen bu. Ve bu insan, bu değerli olağanüstü muhteşem akıllı, entelektüel kitap yazarı olan, bilmem kaç dil bilen insan benim gibi insanlara dava açarak para kazanmaya çalışıyor Beş parasız mı kaldın? Allah bin beterini nasip etmesin inşallah size. Allah hayırlı ne varsa onu nasip etsin." dedi.

Sinan Albayrak'tan Özdağ'a karşı dava çağrısı

Konuşmasının devamında vatandaşlardan Özdağ'ın skandal videosunu tekrar tekrar izlemelerini, söylemlerine kulak kabartmalarını isteyen oyuncu Albayrak, dava açılması çağrısında bulunarak şunları söyledi:

"Rica ediyorum. Bu muhteşem, değerli, olağanüstü harika insanın sarf ettiği ve kimlere, ne sebepten dolayı salak dediğini görünüz. Şimdi dava açılabilir, açılsın. Hoş karşılarız. Bakalım devamı ne olacak? Ama bence o videoda salak hakaretine maruz kalan çok sayıda, binlerce, on binlerce insan var. Dava yolu var diyoruz ya hani. Sevgilerimle, selamlarımla."