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Gündem Oyuncu Reshad Strik: "Gazze'de yaşananlar tam anlamıyla soykırım ve gaddarlık"
Gündem

Oyuncu Reshad Strik: "Gazze'de yaşananlar tam anlamıyla soykırım ve gaddarlık"

Yeniakit Publisher
2023-11-14 12:37:00 -
Oyuncu Reshad Strik: "Gazze'de yaşananlar tam anlamıyla soykırım ve gaddarlık"

Reshad Strik, dünyadaki insani sorunların uluslararası medyada yeterince ilgi görmediğinin altını çizdi.

 

Avustralyalı oyuncu ve televizyon programcısı Reshad Strik, "Bugün Gazze'de yaşananlar tam anlamıyla bir soykırım ve gaddarlık." dedi.

Sanatçı Strik, sinema ve televizyondaki projelerinin yanı sıra İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları karşısında uluslararası medyanın tutumunu AA muhabirine anlattı.

TRT World Citizen'ın düzenlediği "Humanitarian Film Festival"de (İnsani Film Festivali) jüri üyeliği yaptığını aktaran Strik, bunun kendisi için bir onur ve mutluluk olduğunu vurgulayarak, "İnsani konular, daha fazla dikkat vermemiz gereken şeyler. Bunu filmle işlemek, sesi duyulmayanların sesi olmamızı sağlıyor." diye konuştu.

Reshad Strik, dünyadaki insani sorunların uluslararası medyada yeterince ilgi görmediğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Örneğin Gazze'de yaşananları sosyal medya olmasa bilemeyeceğiz. Bugün Gazze'de yaşananlar tam anlamıyla bir soykırım ve gaddarlık. Medyanın son 30 yıldır bölgede yaşanan problemleri es geçmesiyle dünya hassasiyetini kaybetti."
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Dünyanın, Filistin halkının yaşadığı dramı artık umursamaz hale geldiğini vurgulayan başarılı oyuncu, "Bugün Batı ülkesinde sokakta ölen bir köpek bile, Gazze'de veya Batı Şeria'da ölen bir insandan daha fazla umursanıyor. Dünya maalesef bu hale geldi. Çok üzücü bir durum bu." dedi.

- "Türkiye'deki köyleri gezip yapılması en zor işleri keşfedeceğiz"

Sinema ve belgesel projelerine de değinen Strik, TRT Belgesel'de 4 yıl süren "Ailenin Yeni Üyesi" belgeselinin, kariyeri için çok renkli bir sayfa olduğunu dile getirdi.

Oyuncu Strik, aynı platformda yayınlanacak "Zorlu İşler" adlı başka bir programa hazırlandıklarını belirterek, "Türkiye'deki köyleri gezip yapılması en zor işleri keşfedeceğiz. Bir meslek nasıl yapılır, ustaların günlük hayatı nasıldır, izleyenler bunların hepsini öğrenecek." ifadelerini kullandı.

Bu programın kendisine çok şey kattığına işaret eden Strik, farklı meslekleri öğrenmenin kendisi için de güzel bir fırsat olduğunu vurguladı.

Reshad Strik, yakın zamanda İslam tarihiyle alakalı bir dizide bir sahabeyi canlandıracağını sözlerine ekledi.

- Reshad Strik

Avustralya'da 1981'de dünyaya gelen Boşnak asıllı Reshad Strik, oyunculuk kariyerine 2005'te Avustralya yapımı polisiye dizi "Blue Heelers" ile başladı ve 2006 yapımı "HeadLand" dizisindeki Andy Llewellyn rolüyle tanındı.

Oyunculuk kariyerine 2013'te Türkiye'de devam etme kararı alan Strik, "3 Yol", "Filinta", "Diriliş Ertuğrul" ve "Kervan 1915" adlı yapımlarda rol aldı.

TRT Belgesel'de yayınlanan "Ailenin Yeni Üyesi" adlı programla da tanınan oyuncu, en son ABD ve Bosna Hersek yapımı "Sevap/Mitzvah" adlı kısa filmde rol aldı.

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