Oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti
Tiyatro ve sinema oyuncusu Muhittin Korkmaz, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dün 161 kişi daha hayatını kaybetti. Dün hayata gözlerini yuman isimlerden biri de oyuncu Muhittin Korkmaz oldu. Korkmaz'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.
Muhittin Korkmaz, G.O.R.A. filmindeki, "Bir cisim yaklaşıyor efendim" sözleriyle Türkiye genelinde tanınmıştı.
Muhittin Korkmaz'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Cem Korkmaz, 3 yıl önce intihar etmişti.