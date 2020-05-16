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Oyuncu Hazal Kaya’dan feminist hareketler: Anneliğin kutsanmasından çok rahatsız oluyorum

Türk aile yapısının merkezine dinamit döşeyen Aşk-ı Memnu adlı dizide rol alan Hazal Kaya, sosyal medyadan yaptığı görüntülü röportajda, annelik hakkında tepki çeken ifadeler kullanarak, femifaşistleri sevindirecek açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 15:33:00 - 2020-05-16 15:42:26

Türk aile yapısının merkezine dinamit döşeyen Aşk-ı Memnu adlı dizide rol almasıyla hatırlanan Hazal Kaya, sosyal medya uygulaması instagram üzerinden yaptığı görüntülü röportajda femifaşistleri sevindirecek açıklamalarda bulundu. Yeni doğum yaptığını hatırlatan ve yaradılış gereği anneliğin kadınlara yüklenen bir görev olduğunu görmezden gelen Hazal, “Doğurmak istemeyebilirdim ve bu beni daha az kadın yapmayacaktı. Anneliğin kutsanmasından rahatsız oluyorum. Bunun da kadınlara baskının bir yolu olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada tepki yağdı

"Anneliğin kutsanmasından çok rahatsız oluyorum" diyen Hazal Kaya’ya sosyal medya üzerinden büyük tepki çekti.

 

 

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Yorumlar

Üstad kadir mısıroğlu

Kadının kutsanmasindan rahatsız oluyorum demek islamdan rahatsız oluyorum demektir. Eee ......den başka bir şey beklenmez
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ibrahim

inanlar için annelik önemlidir. hiçler için bir önemi yok 
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