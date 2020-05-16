Oyuncu Hazal Kaya’dan feminist hareketler: Anneliğin kutsanmasından çok rahatsız oluyorum

Türk aile yapısının merkezine dinamit döşeyen Aşk-ı Memnu adlı dizide rol almasıyla hatırlanan Hazal Kaya, sosyal medya uygulaması instagram üzerinden yaptığı görüntülü röportajda femifaşistleri sevindirecek açıklamalarda bulundu. Yeni doğum yaptığını hatırlatan ve yaradılış gereği anneliğin kadınlara yüklenen bir görev olduğunu görmezden gelen Hazal, “Doğurmak istemeyebilirdim ve bu beni daha az kadın yapmayacaktı. Anneliğin kutsanmasından rahatsız oluyorum. Bunun da kadınlara baskının bir yolu olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada tepki yağdı

"Anneliğin kutsanmasından çok rahatsız oluyorum" diyen Hazal Kaya’ya sosyal medya üzerinden büyük tepki çekti.