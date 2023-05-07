Oyuncu Hazal Kaya, seçimler öncesi rengini belli etti! O lidere kalpli paylaşım
Türk toplumunun ahlaki yapısına yıllarca dinamit koyan Aşk-ı Memnu adlı diziyle ünlü olan oyuncu Hazal Kaya, seçimler öncesi rengini belli etti.
Türk toplumunun ahlaki yapısına yıllarca dinamit koyan Aşk-ı Memnu adlı diziyle ünlü olan oyuncu Hazal Kaya, seçimler öncesi rengini belli etti.
Kaya, sosyal medya hesabından Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bay Kemal'in Tahtası-7 Türkiye’yi ihya etmeye o kadar hazırız ki, o kadar çok çalıştık ki… Organize Sanat Bölgeleri’ni anlattım" başlıklı videosunu alıntılayarak kalp emojisi ile paylaştı.
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