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Aktüel Oyuncu Gönül Nagiyeva: "Herkesi gerçeği söylemeye davet ediyorum"
Aktüel

Oyuncu Gönül Nagiyeva: "Herkesi gerçeği söylemeye davet ediyorum"

"Bugün müziğimle gerçeği söylüyorum. Çeşitli müzik tarzlarını içeren bu olumlama melodisinin tek bir mesajı var, Karabağ Azerbaycan'dır"

Yeniakit Publisher
2020-11-09 12:26:48 -
Oyuncu Gönül Nagiyeva: "Herkesi gerçeği söylemeye davet ediyorum"

İSTANBUL (AA) - Gönül Nagiyeva, işgal altındaki topraklarını geri almak için mücadele eden Azerbaycan’a, "I sing for Azerbaijan" eseriyle destek mesajı verdi.

"Karabakh is Azerbaycan" nakaratlarından oluşan parçayla Karabağ'ın Azerbaycan'a ait olduğu vurgusu yapan sanatçı, farklı müzik türlerini de içerisinde barındıran performansını dijital platformlardan paylaştı.

"Diriliş Ertuğrul"un yanı sıra "Yansıma", "Dönüş", "Yüzme Öğreniyorum" ve "Merhaba-Hoşçakal" gibi yapımlarda rol alan Nagiyeva, AA muhabirine açıklama yaptı.

- "Gerçek şu ki Karabağ Azerbaycan'dır"

Nagiyeva, herkesi gerçekleri söylemeye davet ederek, "Hepinizi herhangi bir dilde, herhangi bir türde şarkı söylemek için bana katılmaya davet ediyorum. Azerbaycan için gerçek için sesinizi duyurun. Karabağ Azerbaycan'dır." dedi.

Ülkesi Azerbaycan’a destek vermek amacıyla farklı müzik türlerinde seslendirdiği performansı “Karabakh is Azerbaijan” diyerek Karabağ Azerbaycan'dır mesajı verdi.

"Diriliş Ertuğrul"da canlandırdığı "Almıla Hatun" karakteriyle tanınan Nagiyeva, "İçinden ne geliyorsa onun için şarkı söyleyebilirsin, hangi tarafı destekleyeceğini her zaman seçebilirsin ama bu yine de gerçeği asla değiştirmez. Ben gerçeği destekliyorum ve gerçek şu ki Karabağ Azerbaycan'dır." ifadelerini kullandı.

- "Biz her zaman hoşgörülüydük"

Nagiyeva, Azerbaycan için klasik, rock, caz, pop müzik ve Azerbaycan milli müziğiyle bir performans gerçekleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Azerbaycanım birçok kültürü birleştirdi. Biz her zaman hoşgörülüydük ve bu asla değişmeyecek. Ne olursa olsun diğer kültürleri sevmek ve saygı duymak gibi bir hediyemiz var. Bugün müziğimle gerçeği söylüyorum. Çeşitli müzik tarzlarını içeren bu olumlama melodisinin tek bir mesajı var, Karabağ Azerbaycan'dır." ifadelerini kullandı.

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