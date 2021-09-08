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Gündem Oyuncu Ferhan Şensoy’dan skandal uygulama! Bakın neler yaptırmış neler!
Gündem

Oyuncu Ferhan Şensoy’dan skandal uygulama! Bakın neler yaptırmış neler!

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu Ferhan Şensoy’un Beyoğlu’nda yaptırdığı rezalet deşifre oldu. Ferhan Şensoy, güvenlik görevlisi kılığındaki oyuncularını Beyoğlu’na göndermiş ve sokaktaki vatandaşların kimlik sorgulaması ile üst araması yaptırdığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 11:38:00 - 2021-09-08 11:42:30
Oyuncu Ferhan Şensoy’dan skandal uygulama! Bakın neler yaptırmış neler!

YENİAKİT.COM.TR

Uzun zaman tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ferhan Şensoy’un skandal bir  uygulamada bulunduğu anlaşıldı. 

Mina Urgan, Ferhan Şensoy skandalını kitabında anlattı

Mina Urgan ‘Bir Dinozorun Anıları’ adlı kitabında, Ferhan Şensoy’un skandal icraatlarını şöyle anlatıyor;

“Bizim halkın -yalnız fakir halkın değil, nerdeyse herkesin otorite karşısında sindiğini söyledim demin. Bunun çarpıcı bir örneğini vermek istiyorum. Duyduğuma göre, Ferhan Şensoy, bir oyundan sonra, üniformalı bazı oyuncularını geceleyin Beyoğlu’na salmış. Oyuncuların üstündeki üniforma tamamiyle uydurmaymış. Ne Türk ordusununkine ne de Türk Polis Teşkilatınkine benziyormuş. Oyuncular cadden geçen yurttaşlara yanaşmışlar. Sert bir sesle ‘Kimliğini göster!’ diye emretmişler. Yurttaşlar hemen kimliklerini göstermişler. ‘Arkanı dön! Ellerini duvara daya, üstünü arayacağız!’ diye emretmişler. Yurttaşlar, bu emre de boyun eğmiş. Koskoca Beyoğlu Caddesinde, hiç kimse, ‘siz kimsiniz?’ üstünüzdeki üniformayı tanımıyoruz. Benden bunları istemeye ne hakkınız var?’ diyerek, hesap sormak cesaretini gösterememiş. Çünkü üniforma, uydurma da olsa, üniformadır gene de; yani bir otoritenin simgesidir ve halkımız boyun eğer otoriteye.”     

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