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Aktüel Oyuncu Berk Oktay'ın özel hayatının gizliliğinin ihlali davasında karar
Aktüel

Oyuncu Berk Oktay'ın özel hayatının gizliliğinin ihlali davasında karar

Yeniakit Publisher
2020-12-22 16:05:59 -
Oyuncu Berk Oktay'ın özel hayatının gizliliğinin ihlali davasında karar

İSTANBUL (AA) - Sanık Merve Şarapçıoğlu'nun, eski eşi oyuncu Berk Oktay'a ait müstehcen fotoğraf ve video görüntüleri paylaştığı iddiasıyla yargılandığı davada, "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanık Merve Şarapçıoğlu, müşteki Berk Oktay ve tarafların avukatı hazır bulundu.

Sanık avukatının esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmasını celse arasında verdiği belirtilerek, müşteki Berk Oktay’a söz verildi. Oktay, şikayetinin devam ettiğini, sanığın cezalandırılmasını istediğini ifade etti.

Sanık Merve Şarapçıoğlu ise böyle bir suçu işlemediğini, üzerine atılı suçu kabul etmediğini, mağdur olduğunu, dosyadaki delil durumuna göre masum olduğunu iddia etti.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Şarapçıoğlu, beraatini talep etti.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme, sanık Merve Şarapçıoğlu'nu zincirleme şekilde "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kararın ardından gazetecilere açıklama yapan Oktay, davayı geri çekmesi için tehdit edildiğini savunarak, "Türk adaletine her zaman güvendim sonucunda da adalet yerini buldu. Bu dava emsal bir davadır. Herkese örnek olmasını dilerim. Kimse de peşini bırakmasın böyle şeylerin ve kimse de böyle bir şey yapmasın. Benim alnım ak başım diktir." dedi.

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