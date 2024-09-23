Oyuncak silahı gerçek sandılar! Polis harekete geçti ama…
Antalya-Kemer karayolunda bir otomobilden yola doğru silah gösterildiği ihbarı, jandarmayı alarma geçirdi. İncelemede, 8 yaşındaki bir çocuğun tahtadan oyuncak silahı dışarıya tuttuğu belirlendi.
Sosyal medyada Antalya-Kemer D400 Karayolu tüneller bölgesinde seyir halindeki bir araçtan yola doğru silah gösterilmesi ile ilgili video yayınlanması üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaptığı incelemede Ş.Y. isimli vatandaşın kullandığı otomobilin ön yolcu koltuğundaki 8 yaşındaki oğlu M.Y.'nin tahtadan yapılmış bir oyuncak silahı araçtan dışarıya doğru tuttuğu tespit edildi.
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