Oyun sektörü "altın çağını" yaşıyor

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında birçok sektörde küçülme görülürken zaten önemli bir ivme yakalayan oyun geliştirme sektörü bir anlamda "altın çağını" yaşıyor.



Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erkin, AA muhabirine, Kovid-19 salgını sonrasında kısıtlanan sosyal faaliyetler dolayısıyla oyun sektörünün ortaya koyduğu ürünlere ilginin ciddi biçimde arttığını söyledi.



Bu ilginin oyun geliştiren bütün firmaları olumlu etkilediğini vurgulayan Erkin, sektördeki firmaların kısa sürede evde çalışmaya da adapte olduğunu ve bu anlamda da bir sorun yaşamadıklarını ifade etti. Erkin, şöyle konuştu:



"Firmalar evden çalışmaya geçince çok daha verimli iş yapmaya başladı. Bazı firmalar her yıl en az 1 ay evden çalışmayı gündemine aldı. Oyun geliştiriciler herhangi bir sermaye yatırımına ihtiyaç duymuyor, bir fabrika gibi ham madde ithal etmiyor, gümrükleme gibi olgularla karşı karşıya değil. Geliştirilen bir ürün internete koyulduğunda dünyanın her yerine hızlı ve kolay şekilde ulaşıyor. En önemli kaynağımız olan insan kaynağını evlerinden, yenilikçi uygulamalar üzerinden koordine ederek çalıştırdığımızda, hızlı ve verimli şekilde yeni düzene ayak uydurabildiğimizi gördük. Geleneksel firmalar yeni düzene geçmekte zorlanırken, üretim için işçilerin bir arada olmasına ihtiyaç duyarken biz yeni düzene kolayca ayak uydurduk ve öne çıktık."



- "Verilen desteklerin meyveleri toplanıyor"



Bu süreçte devlet desteklerinin artarak devam ettiğini belirten Erkin, "2020 yılı için küresel olarak oyun sektörü büyük bir ivmeyle büyürken Türk oyun sektörü de aynı ivmeyle büyüyor. Pek çok sektör küçülürken büyüyen bir sektör olarak hizmet ihracatına katkı veriyoruz. Devletin doğru bir stratejiyle sektörü desteklemesinin meyveleri de böyle bir dönemde toplanmış oluyor." dedi.



Salgına karşı kısıtlamaların uygulandığı süreçte pek çok yerli geliştiricinin evlerinden şirket kurduğunu anlatan Erkin, şu değerlendirmede bulundu:



"Bu anlamda Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen elektronik şirketleşme çalışmalarının da sektör ve ülke için ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Öğrenciler ve yeni mezunlar evden çıkmadan ürün üretip satmaya başladılar. Yakalanan olağanüstü başarıların etkisiyle oyun sektöründe çok sayıda yeni ürün ve şirket çıktığını görüyoruz."



- "2023 hedefine emin adımlarla ilerliyoruz"



Erkin, ortaya konulan performansa bakıldığında oyun geliştirme sektörünün bu yıl için ihracat hedeflerini aşmasını beklediklerini dile getirerek, "Sektör olarak 2023 hedefimizi 2,5 milyar doları aşmak olarak belirledik. Bu hedef doğrultusunda başlatmış olduğumuz ihracat seferberliğimiz ile 5 yıl önce 400 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştık, sonraki yıllarda ise ihracat miktarımızı yıllık olarak yüzde 30’un üzerinde artırmayı başardık. Bu gelişim dikkate alınırsa hedeflerimize emin adımlarla ilerlediğimizi söyleyebiliriz." diye konuştu.

Uluslararası alanda Türk oyunlarının beğeni gördüğünü, Türk şirketlerinin yakından izlendiğini vurgulayan Erkin, şunları kaydetti:



"Uluslararası firmaların Türk oyun teknolojilerine yönelik yeni ortaklık ya da satın almalarını önümüzdeki dönemde de beklemeliyiz. Türkiye kıyaslandığı ülkelerden maliyet anlamında çok daha ucuz. Yazılımın diğer alanlarında da dünyanın en büyük firmaları Türkiye'de şirket satın alma ya da yerleşke kurma arayışında. Artık uluslararası arenada saygı duyulan markalarımız var ve ülke olarak bu değerlerimizle öne çıkıyoruz. Ticaret Bakanlığımızın destekleri ile katıldığımız uluslararası organizasyonlarda, markalarımızı yurt dışındaki yatırımcılarla buluşturup, büyümelerine destek olduk. Yakaladığımız bu ivmenin artarak sürmesi için TOGED olarak Türk oyun geliştirme sektörüne destek olmayı sürdüreceğiz.”



- "İnanılmaz insan kaynağı ihtiyacı var"



Ali Erkin, sektörün insan kaynağı ihtiyacına dikkati çekerek, üniversitelerin buna cevap vermekte yetersiz kaldığını söyledi.



"Oyun teknolojileri ve yazılım geliştirme şirketlerimizin inanılmaz bir insan kaynağı ihtiyacı var." diyen Erkin, "İnsan kaynağı anlamında sektörde ciddi bir rekabet var. Bu anlamda üniversitelerden beklentimiz büyük. Nitelikli insan kaynağına oyun teknolojileri ve yazılım sektöründe büyük fırsatlar bulunuyor. Ayrıca yeni mezunlar kuracakları şirketlerle ülke ihracatına katkıda bulunma imkanına da sahip." değerlendirmesinde bulundu.