Oyun oynayan bebeğin boğazına kuru fasulye kaçtı
Nevşehir’de boğazına kuru fasulye kaçan bebek tedavi altına alındı.
Olay, merkeze bağlı Çiftlik köyünde meydana geldi. Annesinin yemek yaptığı sırada 1,5 yaşındaki Fatih P. Ö. eline aldığı kuru fasulye ile oynarken boğazına kaçırdı.
Şehir hastanesine sevk edildi
Ailenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk buradaki ilk tedavisinin ardından Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.
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