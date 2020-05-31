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Aktüel

Oyun oynarken suya düştü, 4 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde su kenarında oynayan 4 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek suya düştü.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 22:48:59 -
Oyun oynarken suya düştü, 4 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde su kenarında oynayan 4 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılıp kaybolan talihsiz çocuğun cansız bedenine 4 saat sonra ulaşıldı.


Olay, Lice ilçesi Birlik Mahallesinde meydana geldi. edinilen bilgilere göre, saat 16.00 sularında çocuklarıyla birlikte çay kenarına gitti. 4 yaşındaki Rojhat Önkol, oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek çaya düştü. Akıntıya kapılan küçük Rojhat, bir anda gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmalarının ardından Rojhat’ın cansız bedenine, yaklaşık 4 saat sonra ulaşıldı.


Su altı arama kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan minik Rojhat’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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